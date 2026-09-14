יידל ונמואל חוזרים: הדואט שיעצור אתכם במופע חי מרטיט

פחות משנה אחרי ההצלחה המסחררת של הדואט 'בזה הבית', יידל ורדיגר ונמואל חוזרים למפגש מוזיקלי מרגש. הפעם, השניים משיקים גרסת לייב סוחפת ללהיט 'ממעמקים', בקליפ רשמי שצולם במהלך מופע סיום בין הזמנים באלעד לעיני אלפי בחורי ישיבות.

הביצוע החי מציג את החיבור המיוחד בין שני הזמרים, כשהם מעבירים את המסר העמוק של השיר בצורה שנוגעת ישירות ללב. האווירה הרוחנית של המופע, בליווי קהל הבחורים, מעניקה לשיר ממד נוסף של עומק והתעוררות.

'יש רגעים על הבמה שאי אפשר לתכנן, הם פשוט קורים ומרגישים אותם באוויר', משתף נמואל על הרגע המיוחד שבו החליטו להוציא את השיר. 'החיבור בביצוע הזה היה כל כך חזק, שהיה ברור לשנינו שהוא חייב לצאת החוצה כקליפ'.

השיר, שהולחן על ידי יצחק בן ארזה, מקבל בגרסה החיה מעטפת מוזיקלית מיוחדת. העיבוד והניצוח של דני אבידני מעניקים לביצוע עושר צלילי שמשלב את האנרגיה של הקהל עם המקצועיות המוזיקלית הגבוהה.

ההפקה של ישראל לובין מצליחה ללכוד את הרגע הספונטני על הבמה ולהפוך אותו ליצירה מוגמרת. הקליפ משקף את האווירה המיוחדת של המופע באלעד, כשאלפי בחורי ישיבות משתתפים בחוויה המוזיקלית.

'שנזכה להתפלל מעומק הלב, וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל', מסר נמואל בסיום דבריו, תוך שהוא מחבר את המסר המוזיקלי לתקופת הימים הנוראים.

הדואט החדש מצטרף לשורה של פרויקטים מוזיקליים שיצאו לאור בתקופה האחרונה, כשעולם המוזיקה היהודית ממשיך להתעשר ביצירות חדשות המשלבות מסורת ועכשוויות.