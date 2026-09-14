בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל הברסלבאי מתנה מיוחדת במינה: הזמר אורי סגל משיק את שיר הבכורה שלו - 'אומן', יצירה המבטאת את הכיסופים העזים לבוא לציונו של רבי נחמן מברסלב לראש השנה. הפרויקט, שנולד אחרי מניעות ועיכובים שמימיים, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת רגש חסידי ואמונה טהורה.

סגל, שמרגיש שרבי נחמן מציל את חייו כפשוטו, רוצה בכל ליבו לקיים את ציוויו הקדוש והנשגב לבוא אל ציונו באומן לראש השנה. השיר החדש נולד מתוך הכיסופים האישיים שלו ומתוך הרצון להביע את הקשר העמוק לרבי. 'לאחר מניעות ועיכובים שמימיים אני שמח ונרגש להיות שליח של אבינו שבשמיים ולהוציא את שיר הבכורה שלי', הוא מסר. הסינגל מגיע בתקופה שבה אלפי חסידי ברסלב מתכוננים לקיבוץ הקדוש באומן, ומבטא את הכיסופים המשותפים של כל אותם החפצים לבוא ומנועים מלבוא. סגל מבקש שהשיר יהווה תפילה משותפת: 'הבה נתפלל מתוך ערבות הדדית על אותם החפצים לבוא ומנועים מלבוא, שיזכו בתוך שאר חסידי ברסלב לבוא לקיבוץ הקדוש באומן לראש השנה'.

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העיבוד המוזיקלי של 'אומן' בוצע על ידי שלוימי לוי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. המיקס בוצע על ידי יענקי כהן, שידע לשמר את האותנטיות החסידית של השיר תוך הענקת איכות הפקה גבוהה. ההפקה הכוללת בוצעה על ידי מוישי ויטמן ומנצחים במוזיקה, ועיצוב העטיפה על ידי אבי ברמן.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים נוספים סינגלים לקראת הימים הנוראים, ביניהם ישי ריבו וזושא ב'דרך העושים מאהבה', מנדי פורטנוי ב'אבינו מלכנו', ומאיר נוסנצווייג ב'רצון'.

סגל מסיים את המסר שלו בברכה: 'ויהי רצון שנזכה על ידי האחדות והאחוה להביא אלינו את הגאולה השלימה בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון'. המסר של אחדות ואחוה משתלב עם התפילה המשותפת של כל חסידי ברסלב לזכות ולהגיע לאומן לראש השנה.