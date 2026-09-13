גם המלחמה המתמשכת באוקראינה והדרך המפרכת לא עצרו את הנחשולים: למעלה מ-65,000 אנשים מכל קצוות תבל נהרו לשהות בימי ראש השנה תשפ"ז בעיר אומן, כדי לשהות בימי הדין בצל ציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע.

הצלם יהודה וייס תיעד את ימי החג מהזווית האותנטית והמרגשת ביותר. בגלריית ענק מרהיבה מערב החג, דרך הרגעים ברחובות העיר ועד למוצאי ראש השנה, הוא בוחר להביא דווקא את קולם של ה'עמך', אלו שסבלו טלטולי דרכים קשים, וויתרו על תנאי נוחות, וישנו באוהלים ובקראוונים מתוך מסירות נפש וכיסופי קדושה.

לא VIP, לא מלונות יוקרה סגורים אלא האווירה הטהורה ברחובות, הדמעות, השירה המרוממת וההתרגשות הבלתי נתפסת של עשרות אלפי יהודים מכל הגוונים והסגנונות שהתאחדו במקום אחד.