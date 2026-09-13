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תיעוד ענק מה'עמך'

בלי שירות VIP | כך שהו 65,000 אנשים באומן; כיסופים - קדושה ואווירה 

למרות המלחמה, הטלטלות והדרך הפתלתלה: רבבות עמך בית ישראל הציפו את אומן בימי ראש השנה והתלכדו סביב ציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע • הצלם יהודה וייס יצא לרחובות העיר ומביא גלריית ענק לא של ה-VIP – אלא של אלו שהגיעו במסירות נפש ממש, ישנו באוהלים ונשמו קדושה • צפו (חרדים)

אומן ראש השנה תשפ"ז
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)

גם המלחמה המתמשכת באוקראינה והדרך המפרכת לא עצרו את הנחשולים: למעלה מ-65,000 אנשים מכל קצוות תבל נהרו לשהות בימי ראש השנה תשפ"ז בעיר אומן, כדי לשהות בימי הדין בצל ציונו של הרה"ק מברסלב זי"ע.

הצלם יהודה וייס תיעד את ימי החג מהזווית האותנטית והמרגשת ביותר. בגלריית ענק מרהיבה מערב החג, דרך הרגעים ברחובות העיר ועד למוצאי ראש השנה, הוא בוחר להביא דווקא את קולם של ה'עמך', אלו שסבלו טלטולי דרכים קשים, וויתרו על תנאי נוחות, וישנו באוהלים ובקראוונים מתוך מסירות נפש וכיסופי קדושה.

לא VIP, לא מלונות יוקרה סגורים אלא האווירה הטהורה ברחובות, הדמעות, השירה המרוממת וההתרגשות הבלתי נתפסת של עשרות אלפי יהודים מכל הגוונים והסגנונות שהתאחדו במקום אחד.

אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)

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