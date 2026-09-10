העירייה ניסתה לפנות את בית הספר 'בית יעקב' ועקרה מזוזות

מאות תלמידות "בית יעקב גילה" במפגן מחאה ( צילום: באדיבות המצלם )

דרמה התרחשה הלילה (חמישי) בבית ספר חרדי לבנות בשכונת נווה שאנן בחיפה, כאשר עובדי עיריית חיפה, בהם פקחים ומנהל אגף הנכסים, הגיעו למקום בניסיון לפנות את המבנה. לפי התיעודים מהמקום, במהלך הפעילות נעקרו מזוזות, המבנה נפרץ ונגרם נזק, עד שהמשטרה הורתה לעובדי העירייה לעזוב.

השוטרים בבית הספר - צילום: ללא 10 10 0:00 / 0:12 השוטרים בבית הספר ( צילום: ללא )

לפני כחודשיים קיימה העירייה דיון נוסף בבקשת ההקצאה והחליטה לדחות אותה. בהנהלת בית הספר טענו כי ההחלטה התקבלה בניגוד להנחיית בית המשפט, וכי במקביל מתקיים הליך הידברות עם היועץ המשפטי של העירייה בנוגע להמשך השימוש במבנה.

במהלך ניסיון הפינוי הגיע למקום חבר מועצת העיר ויו"ר דגל התורה בחיפה, מיכי אלפר, ופעל מול משטרת חיפה. בעקבות ההתערבות הורו השוטרים לעובדי העירייה, בהם מנהל אגף הנכסים ואנשיו, לעזוב את המקום.

מטעם אלפר נמסר: "מדובר בצעד שנעשה באופן מנוגד לפסיקת בית המשפט, כשהמבנה נמצא בהקצאה לחינוך העצמאי. אף ללא שום יידוע ושיח, כגנבים בלילה. טוב מאוד שמשטרת ישראל חזרה בה מהפעילות הזאת".

כ-350 תלמידות חרדיות אמורות להגיע לבית הספר, ובשלב זה קיים חשש כי לא יהיה להן מבנה שבו יוכלו ללמוד. הנהלת בית הספר צפויה להמשיך לפעול מול העירייה והגורמים המשפטיים בניסיון להסדיר את המשך השימוש במקום.

סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופטת תמר נאות-פרי, קבעה כי העתירה והבקשה לצו זמני או לצו ביניים יועברו לטיפולו של השופט באומגרט ביום שני, 14 בספטמבר, בשעות הבוקר. השופט באומגרט הוא שדן גם בעתירה הקודמת בעניין המבנה.

תגובה:

עיריית חיפה פעלה על פי סמכויותיה ובהתאם להוראות הדין. כל טענה נוספת תידון בבית המשפט.