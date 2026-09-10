העירייה ניסתה לפנות את בית הספר 'בית יעקב' ועקרה מזוזות

דרמה התרחשה הלילה (חמישי) בבית ספר חרדי לבנות בשכונת נווה שאנן בחיפה, כאשר עובדי עיריית חיפה, בהם פקחים ומנהל אגף הנכסים, הגיעו למקום בניסיון לפנות את המבנה. לפי התיעודים מהמקום, במהלך הפעילות נעקרו מזוזות, המבנה נפרץ ונגרם נזק, עד שהמשטרה הורתה לעובדי העירייה לעזוב.
במבנה פועל מזה עשרות שנים בית ספר של החינוך העצמאי, במסגרת הקצאה עירונית. בעבר פעל במתחם בית הספר התורני שערי תורה, ולפני כעשרים שנה הצטרפו אליו גם תלמידות בית הספר של חסידות גור. לאחר עזיבת קהילת גור את חיפה, לפני כשש שנים, החל לפעול במקום בית יעקב עבור תלמידות שכונת נווה שאנן. בשנת הלימודים הנוכחית פועלות בבית הספר כ-16 כיתות.
לטענת הנהלת בית הספר, העירייה ביקשה לבטל את ההקצאה בטענה שבחלק שבו פעל שערי תורה לומדים מעט תלמידים. החינוך העצמאי התנגד למהלך וטען כי הוא זקוק למבנה כולו בשל צמיחתו והתרחבותו של בית הספר.
המחלוקת הגיעה לבית המשפט, שדחה את ביטול ההקצאה וחייב את העירייה לערוך דיון מחודש בבקשה "בנפש חפצה" ובתום לב. במקביל הורה בית המשפט המחוזי בחיפה כי בתי הספר לא יפונו מהמבנה עד לקבלת החלטה חדשה מצד העירייה.
לפני כחודשיים קיימה העירייה דיון נוסף בבקשת ההקצאה והחליטה לדחות אותה. בהנהלת בית הספר טענו כי ההחלטה התקבלה בניגוד להנחיית בית המשפט, וכי במקביל מתקיים הליך הידברות עם היועץ המשפטי של העירייה בנוגע להמשך השימוש במבנה.
במהלך ניסיון הפינוי הגיע למקום חבר מועצת העיר ויו"ר דגל התורה בחיפה, מיכי אלפר, ופעל מול משטרת חיפה. בעקבות ההתערבות הורו השוטרים לעובדי העירייה, בהם מנהל אגף הנכסים ואנשיו, לעזוב את המקום.
מטעם אלפר נמסר: "מדובר בצעד שנעשה באופן מנוגד לפסיקת בית המשפט, כשהמבנה נמצא בהקצאה לחינוך העצמאי. אף ללא שום יידוע ושיח, כגנבים בלילה. טוב מאוד שמשטרת ישראל חזרה בה מהפעילות הזאת".
כ-350 תלמידות חרדיות אמורות להגיע לבית הספר, ובשלב זה קיים חשש כי לא יהיה להן מבנה שבו יוכלו ללמוד. הנהלת בית הספר צפויה להמשיך לפעול מול העירייה והגורמים המשפטיים בניסיון להסדיר את המשך השימוש במקום.
סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופטת תמר נאות-פרי, קבעה כי העתירה והבקשה לצו זמני או לצו ביניים יועברו לטיפולו של השופט באומגרט ביום שני, 14 בספטמבר, בשעות הבוקר. השופט באומגרט הוא שדן גם בעתירה הקודמת בעניין המבנה.
תגובה:
עיריית חיפה פעלה על פי סמכויותיה ובהתאם להוראות הדין. כל טענה נוספת תידון בבית המשפט.
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