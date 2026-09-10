הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו והרב נתי רוזנגרטן, התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"אלול-קאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לראש השנה.

במהלך התוכנית הם מדברים על החזרה בתשובה - איך מתחילים ואיך יודעים על מה בדיוק לחזור בתשובה. איך מתפללים ואיך מתחברים. שולחן הסימנים בליל ראש השנה והשופר.

הרב נתי רוזנגרטן פתח את הפודקאסט ואמר: "הרבה אנשים אומרים לעצמם, איזה כבד, איזה מעיק -אז לא, לא באנו לא להלחיץ ולא להפחיד, רק באנו להכיר טיפה יותר את ראש השנה. ואם כבר להכיר את ראש השנה, נמצא איתנו היום רב שמכתת את רגליו משיעור לשיעור, משיחה לשיחה, מחתן יהודים ועונה לכל פנייה שמגיעה. הרב הקים גם את 'מרכז לאו', מרכז תורני עצום. הרב הראשי לשעבר ונשיא בית הדין בדימוס, הרב דוד לאו".

"הימים הנוראים", הם באמת כאלה נוראים?

הרב לאו: "כל השנה אנחנו חיים בתחושה של אני ואני, אני עושה ואני עשיתי, ואני תלוי אולי בזה ואולי אני תלוי בזה. כל השנה אני חי באווירה שגרתית. לקראת ראש השנה, רגע לפני שאני ממליך את בורא עולם עליי ומזכיר לעצמי שיש מלך אחד יחיד ומיוחד, אז קודם כל - יראה, קללות, פחד, ברגע שהבנתי, קלטתי את היראה, עכשיו אפשר להירגע, כי זו הייתה המטרה, להביא אותנו אל הנקודה הזאת, להביא אותנו אל תחושת היראה.

"וברגע שיש יראה, עכשיו הפתח גם לאהבה. אז יש ימים נוראים, כלומר, ימים שבהם אני מודע לכך שחלק מהמציאות של מלך זה גם יום דין, כי השאלה היא, מה אני כאן, בחילו של המלך, המלך יש לו עולם שלם. אני תורם לעולם הזה? אני מזיק לעולם הזה? או אני סתם חי בו ולא עושה שום דבר? ואז בוחנים אותי, האם אני ראוי באמת לקבל כלים להמשך שנה או שאני עוצר כאן.

"אם כך, ביום הדין אני עומד מול המלך ואומר לו, לא כל כך ניצלתי את יכולותיי השנה, ואני לא יודע אם כך אני רוצה לקבל זכות לשנה הבאה, אבל במה אני מבקש? זאת אומרת, היראה מדגישה לי, זה מלך, יש מלך לעולם, והמלך הזה מבקש ממך מה עשית כדי לממש את עצמך כחייל בחילות המלך, קוראת לזה הגמרא כחילות של בית דוד, זה הפירוש, כבני מרון. כלומר, כל אחד יש לו את התפקיד שלו בלהגדיל כבוד שמיים, מה עשית? ואז, אחרי עשרת הימים הללו, המיוחדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, שמלאכים יחפזון, שחיל ורעדה יאחזון, יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, ואם הם מפחדים, מה נאמר אנחנו? אז יגיעו להם עשרה ימים של שמחה, של אהבה.

"יש לנו עשרת ימי יראה, תשובה מיראה, ועכשיו מיא' בתשרי עד כא' בתשרי, הושענה רבה, אלו עשרה ימים של אהבה, של שמחה, של עיסוק במצוות, של לשבת בצילא דמהימנותא, של לאחוז את ארבעת המינים ולהתפלל איתם בהלל ובהודאה, כך שאלו 21 ימים מלאים וקדושים, ימים נוראים וימים שמחים".

איך חוזרים בתשובה? ומאיזו עבירה מתחילים?

הרב לאו: "רבינו יונה מתעכב על שתי דרכים שיש בתשובה. יש מציאות, ואנחנו רואים את זה גם בפסוקים. יש פעמים שקודם כל יאמרו לאדם, תעזוב, 'יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו', ואז נקרא בהפטרה בראש השנה 'אחרי שובי ניחמתי', קודם כל נשוב ואז נראה כיצד להתחרט ולבקש מחילה על העבר. ויש פעמים שלהפך, קודם כל תבקש מחילה, תבקש סליחה, ואז אחרי שתבקש מחילה או סליחה, אז אתה גם בא ועושה את הדברים הטובים.

"אומר רבינו יונה תלוי, אדם שחי בעולם של חטא, אדם שחי בעולם של כל-כולו לא מורגש הקדוש ברוך הוא, קודם כל תחזור. קודם כל תתחיל עכשיו עשה טוב. תתחיל עכשיו להגיע למצב של לפעול מצוות. ר' מאיר שמחה כותב את זה בפרשת וילך, במשך חכמה, הוא כותב שבעצם, מה זה תשובה? לעשות מצווה? גם אם לא חטאת אתמול, אתה לא חייב בבוקר קריאת שמע בזמנה? לא חייב בבוקר להניח תפילין? מה זאת אומרת לחזור בתשובה? כלומר, הקבלה לעתיד שאני עכשיו הולך ועושה מצוות, אתה חייב בכל מקרה לעשות את המצוות.

"אם אדם היה בדרך של שלילה, בדרך של ריחוק, בדרך שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא - קודם כל בוא. קודם כל תתחיל לעשות מצוות. קודם כל, שהתפילה שלך תהיה קצת יותר תפילה. שהקריאת שמע שלך תהיה עם מחשבה, אתה מקבל על עצמך עול מלכות שמיים. שהמציאות המיוחדת הזאת של להתעטף בטלית, תפילין, תלמוד תורה, קודם כל תתחיל לעשות טוב. תוסיף. אחר כך תביט אחורנית, ותגיד, רגע, אבל לא התפללתי כל כך טוב, אז מה עושים עכשיו? לא התנהגתי כלפי ראי חברי בצורה ראויה, אז צריך גם לבקש את מחילתו. כשאתה מתייצב על דרך טובה, אז תבחן את עצמך לגבי העבר.

"לעומת זאת, אם אדם גדול וענק, שממילא הוא מתייצב, הוא כל-כולו בדרך עלייה רוחנית, הוא באמת קודם כל אומרים לו, תחזור בתשובה. תבקש מחילה על העבר, תתקן את העבר, כי הוא ממילא כבר עולה. אז תוך כדי העלייה, הוא ישפר את חסרונותיו.

"כך שאני חושב שעבור כל אחד ואחד מאיתנו, בוודאי בדורות שלנו, אם החיי אדם כותב שהלוואי נזכה להיות מהבינונים התלויים ועומדים, אז ברור שבדור שלנו. קודם כל, אל תסתכל אחורנית. הבט ישר. תעשה את דבר השם. תבחן את עצמך הבוקר, קמת הבוקר, תעשה עכשיו את רצון השם. תעשה עכשיו את מה שמוטל עליך.

"אתה מוצא את עצמך פתאום באמצע התפילה במקום אחר. אתה יודע, בליל שבת זה לפעמים ככה גורם לי חיוך כשאני עומד בשמונה עשרה, ופתאום אני שומע לידי פתאום מין בום. כנראה מישהו חלם, אמצע התפילה הוא במקום אחר, פתאום הוא שם לב, 'סלח לנו אבינו, כי חטאנו'. אגב, בדרך כלל אני שומע רק אחד. כי כשהוא נותן את אחד, הוא תופס את עצמו, ואז הוא מתחיל לגרד, לחפש בכיס איזה משהו, כי הוא לא מרגיש בנוח.

"אבל תעזוב, מה שהיה, אל תחזור לתחילת התפילה. מעכשיו תגיד, אני עומד לפני בורא עולם, אני מדבר, אנסה להבין מה אני אומר לו, איך אני עומד בפניו ומבקש ממנו. בואו נלך קדימה, בואו נלך הלאה. לבקש מחילה? בסדר. אנחנו נעמוד בסליחות, נעמוד ביום הכיפורים, נבקש, אבל מעבר לזה, קודם כול להביט קדימה ולחפש - עכשיו אני רוצה לעשות רצון השם.

מה יעשו אנשים שקשה להם עם כל התפילות הארוכות?

הרב לאו: "ראוי שיכין את עצמו, וזה טוב. יש לנו בדור שלנו מחזורים מבוארים, יש סידורים. זה דבר מאוד חשוב, מאוד משמעותי, באמת, להסתכל רגע לפני התפילה, להסתכל מה אני הולך לומר, מה ביאור הדבר. אתה רוצה כרגע לא לאבד, תחשוב מראש, לא לאבד את התפילה, לא לאבד את המחשבה המיוחדת, תתכונן מראש. תכין את עצמך עם ספר שיסייע לך, ותוך כדי התפילה יש לך ביאור, יש לך הדגשה. זה כשלעצמו מביא אותך, מרכז אותך לכיוונה של התפילה. לכן, תכין את עצמך מראש, והיום זה כל כך קל, יש היום ספרים טובים של לפתוח את הפה, לדבר לפני בורא עולם, אז תתכונן, תבוא עם ספר, אתה יודע מה, מתוך הספר.

"אתה מגיע לבית משפט, תקרא שם מתוך הנייר, אבל תטען משהו, תגיד משהו. פשוט תיגשו, תמצאו ספרים של ביאור תפילה, שבו איתם, תנסו להכין מראש. אבל גם אם לא, אז גם הרגע הזה של התפילה, תוך כדי התפילה, מעלה גדולה.

"מלך העולם, במשפט שלנו, אומר, באתי לשמוע אתכם. אני רוצה לשמוע, אני רוצה להאזין. אני אפילו מאפשר לכם לעשות את זה עם שופר, שהוא מביע קול, כי הקדוש ברוך הוא שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים. זה שומע בהווה, זו מתנה, זו מציאות. אז אם קצת נקרא את מילות התפילה, אם נשים לב לזה, גם אם בתחילת התפילה חלמנו, אבל בואו ננצל את המתנה הגדולה הזאת, נשתמש בה, ובכוח התפילה שערים פתוחים.

"החזון איש תמיד היה מדבר על כך ש... דבר, פשוט כל מה שיש לך".

בהמשך הפודקאסט:

איך מתחברים לקדוש ברוך הוא?

השופר בא לעורר אותנו או בא להמליך או אולי גם וגם?

מה סיפר אלי שתיוי לרב על כוח התפילה? ועל מה הוא ענה לרב שהוא צודק?

לסיום, אומר הרב לאו: "תפנה לבורא עולם ותגיד, ריבונו של עולם, לא הייתי מושלם השנה, לא ניצלתי את יכולותיי שנתת לי. אז קודם כל, תודה על מה שנתת לי. צריך לזכור ולהגיד את זה בראש השנה. תודה לך, ריבונו של עולם, מודים אנחנו לך, נתת לנו את כל תשפ"ו. אנא, תן לי בבקשה גם כלים, כוחות ויכולות. זאת אומרת, עם בריאות, עם שלוות הנפש, עם הבנה, עם פרנסה ושפע, להיות פנויים לעבודת הבורא, כדי שבתשפ"ז, שזו גם שנה מעוברת, אצליח לנצל את עצמי בצורה הטובה ביותר, כדי להיות בחילות של בית דוד שהזכרנו בהתחלה, לא להיות חייל פשוט, להצליח להיות קצת יותר, אולי קצין, אולי אחד שעושה ומגדיל כבוד שמיים, כי כל אחד יכול, כל אחד מחויב, ואם אתה יכול, אז תעשה את זה, ואז תפנה לבורא עולם, ובעזרת השם תזכה לקבל".

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