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וורט למעיישה

המלכת ה' דווקא כשקשה | הרב ניסים חלפון בוורט לראש השנה • צפו

הרב ניסים חלפון, רב קהילת אחוות תורה - בית שמש, עם וורט למעיישה, לראש השנה • צפו (ימי סליחות)

הרב ניסים חלפון עם וורט למעיישה לראש השנה
הרב ניסים חלפון עם וורט למעיישה לראש השנה
ראש השנההרב ניסים חלפוןוורט למעיישה

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