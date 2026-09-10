וורט למעיישה המלכת ה' דווקא כשקשה | הרב ניסים חלפון בוורט לראש השנה • צפו הרב ניסים חלפון, רב קהילת אחוות תורה - בית שמש, עם וורט למעיישה, לראש השנה • צפו (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:52 הרב ניסים חלפון עם וורט למעיישה לראש השנה10100:00/2:28הרב ניסים חלפון עם וורט למעיישה לראש השנה ראש השנההרב ניסים חלפוןוורט למעיישה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:איסור הכנה: הפתרון לחימום האוכל לסעודת הלילה השני • צפוהרב יעקב סיני|16:00המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפוכיכר השבת|15:54"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38אולי גם יעניין אותך:על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26אחרי עשרות שנים: החזן המיתולוגי של הישיבה המוכרת לא ישמש השנה כחזןקובי ישראל|09.09.26
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