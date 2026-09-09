דגל ישראל | אילוסטרציה ( צילום: Wisam Hashlamoun/FLASH90 )

לקראת ראש השנה תשפ"ז, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הדוח השנתי המסכם את מצב מדינת ישראל. הנתונים מציגים תמונה מורכבת: מחד גיסא, האוכלוסייה ממשיכה לצמוח, תוחלת החיים עולה והישראלים מדווחים על שביעות רצון גבוהה מהחיים. מאידך גיסא, מאחורי המספרים המעודדים מסתתרת מציאות כלכלית מורכבת, עם כרבע מהציבור המתקשה לכסות את ההוצאות החודשיות.

על פי הנתונים, מדינת ישראל מקבלת את שנת תשפ"ז עם כ-10.305 מיליון תושבים. מתוכם, כ-7.828 מיליון הם תושבים יהודים ואחרים (78.3%), וכ-2.173 מיליון הם ערבים (21.7%). במקביל חיים בארץ כ-304 אלף זרים. בשנה החולפת גדלה האוכלוסייה בכ-124 אלף נפש, המשקפים שיעור גידול של 1.2%. במהלך השנה נולדו כ-182 אלף תינוקות ונפטרו כ-50 אלף איש. עם זאת, נרשם נתון מדאיג: מאזן ההגירה הבין-לאומי של ישראל היה שלילי. מאוכלוסיית הישראלים נגרעו כ-8 אלף איש - 57 אלף ישראלים היגרו לחו"ל לעומת 21 אלף שחזרו, ולצידם הגיעו כ-24 אלף עולים חדשים. בהסתכלות גלובלית, מתוך כ-15.9 מיליון יהודים בעולם, כ-46% חיים כיום במדינת ישראל. עובדת נלכדה במכונת בשר בקריית גת - כך החילוץ המורכב הסתיים בהצלחה כיכר השבת | 13:03 פערים כלכליים משמעותיים נתוני התעסוקה וההכנסות חושפים פערים משמעותיים במשק. ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עומדת על 21,606 ש"ח לחודש, בעוד השכר החודשי הממוצע לשכיר ישראלי רשם עלייה ועומד על 13,884 ש"ח. קטר המשק, ענף ההייטק, ממשיך להוביל עם שכר ממוצע מרשים של 33,097 ש"ח לחודש למשרת שכיר. בתחום הדיור, 64.1% ממשקי הבית גרים בדירה בבעלותם. המחיר הממוצע של דירה בישראל עומד על כ-2.33 מיליון ש"ח, בעוד שכר הדירה הממוצע הוא 4,919.3 ש"ח לחודש.

כללי הזהב לרכישה ולא עגל(ת) הזהב ( צילום: Shutterstock )

הקושי הכלכלי מורגש היטב: 23.4% מהישראלים מתקשים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית. נתון קשה במיוחד חושף כי 6.8% מהציבור ויתרו על אוכל בשנה האחרונה בגלל קשיים כלכליים.

בנוסף, מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.6% בשנת 2025, לאחר שחווה עלייה מצטברת של 18% בחמש השנים האחרונות.

למרות הלחצים הכלכליים והביטחוניים, הישראלים מציגים נתוני בריאות ושביעות רצון מרשימים בקנה מידה עולמי. תוחלת החיים בישראל גבוהה מהממוצע ב-OECD: גברים זוכים לתוחלת חיים של 81.4 שנים, ונשים ל-85.9 שנים.

84.2% מבני ה-20 ומעלה מעידים כי מצב בריאותם "טוב מאוד" או "טוב". במדד האושר והסיפוק נרשם נתון מוחץ: 92.2% מהישראלים מרוצים מחייהם. למרות זאת, המציאות הישראלית גובה מחיר נפשי: 26.3% מדווחים שהם מרגישים לחוצים תמיד או לעיתים קרובות, ו-20.7% חשים בדידות.