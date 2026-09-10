הפרשה בפרסית הרב שלמה זביחי בפינה בפרסית לראש השנה • צפו רוצים דבר תורה מיוחד לשולחן החג בביתכם? • פרשת השבוע בפרסית מאת הרב שלמה זביחי, רב יהדות 'משהד' (איראן) וראש מוסדות 'תפארת רפאל' • צפו בוורט לראש השנה (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:45 הרב שלמה זביחי בפינה בפרסית לראש השנה10100:00/4:44הרב שלמה זביחי בפינה בפרסית לראש השנה ראש השנההרב שלמה זביחיהפרשה בפרסיתמשהד 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפוכיכר השבת|15:54"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10אולי גם יעניין אותך:בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26אחרי עשרות שנים: החזן המיתולוגי של הישיבה המוכרת לא ישמש השנה כחזןקובי ישראל|09.09.26הילד שגדל ללא אב והפך לתופעה הרוחנית המשפיעה ביותר בישראל; הרב רפאל רובין פותח את הלב | צפואלי גוטהלף|09.09.26
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