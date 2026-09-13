מאבקי כוח חריפים מתנהלים בצמרת האיראנית על רקע המלחמה מול ארצות הברית, והוויכוח על הדרך שבה יש לנהל אותה. לפי דיווח של ה"ניו יורק טיימס", חילוקי הדעות בין בכירים הגיעו לעימותים קשים, שבמהלכם שני גנרלים אף איימו להתפטר מתפקידם.

אחד האירועים שהחריפו את המתיחות התרחש ביולי, כאשר כוחות איראניים תקפו שלוש ספינות מסחריות במצר הורמוז. הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן, ששהה באותה עת בעיראק, הופתע מהתקיפה ולפי גורמים איראנים דרש הסברים ממפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד וחידי. בכירים טענו כי הפעולה לא אושרה מראש על ידי חלקים נרחבים מההנהגה האיראנית.

האירוע הוביל לעימות חריף בתוך הצמרת. לפי מקורות ששוחחו עם ה"ניו יורק טיימס", בכירים החליפו האשמות קשות כולל בבגידה, התקיימו עימותים קולניים ושני גנרלים איימו לעזוב את תפקידם. במקביל הוחלט על שינויים במועצה העליונה לביטחון לאומי, והגנרל מוחסן רזאי, מפקד לשעבר במשמרות המהפכה שנתפס כדמות שיכולה לתווך בין המחנות, קיבל תפקיד מרכזי בניסיון לייצב את המערכת.

אלא שהמשבר אינו מסתכם בוויכוח על פעולה צבאית אחת. במרכזו עומדת גם שאלת הסמכות של מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי, שבניגוד לקודמיו כמעט שאינו מופיע בפומבי מאז עלייתו לשלטון. לפי הדיווח, מקום הימצאו נשמר בסוד, והיעדרותו מקשה על הכרעה במחלוקות בין מוקדי הכוח השונים במדינה.

המתיחות מגיעה גם על רקע חילוקי דעות בנוגע למגעים עם ארצות הברית. בעוד גורמים במחנה האיראני הקשוח מתנגדים לוויתורים ולמשא ומתן, גורמים אחרים חוששים שהמשך העימות הצבאי יעמיק את המשבר במדינה.

המפגש שבוטל ברגע האחרון

במקביל, נציגים מאיראן וממדינות המפרץ היו אמורים להיפגש מחר (שני) בעומאן בניסיון לקדם מתווה לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז לתנועה סדירה - אבל רגע לפני הודיע שר החוץ של עומאן כי המפגש המתכונן נדחה "כדי להבטיח הסכמות".

לדברי שר החוץ, בדר אל-בוסעידי, "אנחנו מאשרים מחדש את מחויבותנו לקידום דיאלוג התומך ביציבות ובשיתוף פעולה יציב באזור".