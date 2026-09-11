( צילום: באדיבות המצלם )

מחזה מטלטל נרשם באישון ליל במעון קודשו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א. עם סיום אמירת הסליחות לאחר חצות הלילה, כשהוא אחוז שרעפי קודש ובדמעות שליש, פתח הפוסק בדברים חוצבים להבות אש שהרעידו את הלבבות.

הדברים הנוראים נאמרו בכאב ובבכי, ואף המקורבים שעמדו ליד הרב התייפחו בבכי באומרם שהסגנון המחודש והמשונה איננו אופייני כלל למרן. את דבריו פתח בזעקה שהרעידה את החדר: "לכו ונשובה אל ה', כי הזמן קשה וצרות לבבנו הרחיבו, ואין אנחנו יודעים מה יהיה..." עוד המשיך והתייפח בבכי: "אבא, אבא, אבא! תחזור אלינו! כמה זמן עוד נצטרך לסבול? אתה הרי אמרת לנו שאנחנו הבנים שלך, ואבא אינו עוזב את בניו, אנא, אל תעזוב אותנו!" "שוטר קטן, גיבור גדול": הילד ששרד את הטרגדיה בבית שמש הפך לשוטר ליום אחד כיכר השבת | 11:51 צעיר בן 17 היה צעד אחד מהמוות באומן - חובש איחוד הצלה הציל את חייו כיכר השבת | 10:54 "נכון, חטאנו לפניך בחוצפה ובעזות ולא שמענו לקול הבורא הקדוש, אבל אתה הרי אבא... הקדוש ברוך הוא יעזור והוא ימחל לנו, כי דרכו של אב למחול לבנו, ואתה תמחל לנו כי אנחנו הבנים שלך, שהרי כך הבטחתנו: 'בנים אתם לה' אלוקיכם'."

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בהמשך דבריו המופלאים שהרעידו את הנוכחים, התייחס הגר"מ בכאב רב לגזרות הקשות ולנסיונות הדור, והזהיר בחרדה מהעתיד והסכנה העלולה להישקף מחמת הגזירות הרוחניות.

"רבותי! המצב לא טוב! אסור לדבר ואני לא אדבר חס ושלום, אבל המצב הוא מר, מר, מר, מר!" קרא בכאב. "אוי, הם רוצים לעקור אותנו לגמרי מהקב"ה, והם רוצים שנהיה עם ככל העמים וגוי ככל הגויים ועל זה אמר הקב"ה: 'והעולה על רוחכם היו לא תהיה', וזה לא יהיה!"

"והם מבזים את הקב"ה ואינם שומעים לקולו, ומהו הסוף? הורגים אותנו ונלחמים בנו... אוי, הקב"ה יעזור וירחם! זהו זמן של צרות, והקב"ה יעזור שנעבור את זה", הוסיף בדמעות.

סליחות ראשונות אצל הגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

הדברים הנוראים, שנאמרו בהתרגשות דקדושה ובדמעות שליש, החדירו חרדת אלוקים ורטט בקרב כל הנוכחים במקום, אשר עמדו משתוממים מול גודל אהבת ישראל ופחד מהדין הנורא המפעפע בלבו של פוסק הדור לקראת ימי הדין והרחמים.

יצוין כי רק לפני מספר ימים, במוצאי שבת קודש, נרשם מעמד נשגב ומרומם של התעוררות ורגש עילאי עם הגעתו של הפוסק לאמירת סליחות ראשונות בהיכל ישיבתו הרמה בעיר בית שמש. אז פרץ הפוסק בבכי נסער מספר פעמים, ואמר: "הנה עומדים אנו שוב בימי הסליחות. הנביא צועק: 'היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?!' – אף אנחנו נצעק ונאמר: כל כך הרבה אסונות אירעו בשנה האחרונה, מלחמות, גזרות וטרגדיות שפקדו את הכלל והפרט, והעם לא יחרדו?!"