( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הסערה באגודת ישראל מקבלת הערב (חמישי) תפנית נוספת שבמרכזה עימות חזיתי סביב מצבה הכלכלי של המפלגה. במכתב ששיגר מזכ״ל אגודת ישראל חנוך זייברט ליו״ר שלומי אמונים ח״כ מאיר פרוש ולאליקים שטארק, הנציג החדש של חסידות בעלזא, הוא מפרט את ההתמודדות עם חובות המפלגה בעקבות מערכות הבחירות הקודמות ואת הסדר החובות שצפוי להימשך לפחות עד שנת 2027.

על רקע המצב הכלכלי והצורך בהתארגנות מחדש לקראת הבחירות, מודיע זייברט על הקפאת הפעילות השוטפת של המפלגה, למעט הפעילות הנדרשת לצורך מערכת הבחירות. במכתבו כותב זייברט: ״בשל הסדר החובות, ולצד הצורך בהתארגנות מחודשת בעקבות הסכמי המימון החדשים, אנו נאלצים להקפיא ברגע זה את הפעילות השוטפת של אגודת ישראל למעט ההתארגנות לבחירות״. המשמעות היא כי הפעילות השוטפת של המפלגה תצומצם בשלב זה, כאשר עיקר המאמץ יופנה להתארגנות לקראת הבחירות לכנסת. שני מניינים יתקעו בשופר בשבת בעיר העתיקה: האחד חרדי והשני דתי לאומי ישראל שפירא | 16:03 היריבים חוגגים אלא שהמכתב של זייברט מספק כעת תחמושת דווקא ליריבים בתוך אגודת ישראל. בסביבת סיעת שלומי אמונים ובסביבת בעלזא טוענים כי הדברים מחזקים את טענותיהם שהועלו בתקופה האחרונה בנוגע להתנהלות הכספית של המפלגה.

״המכתב הזה הוא ההוכחה הניצחת לטענות שלנו כל העת על גניבת כספים וריקון קופת המפלגה״, טוענים בסיעות, תוך שהם מפנים לכך שהמפלגה עצמה מודה כעת באופן רשמי בקיומו של משבר כלכלי ובהסדר חובות ממושך.

מנגד, עצם קיומם של החובות והסדר החובות אינו מוכיח כשלעצמו את טענות ה״גניבה״ שמעלות הסיעות היריבות, והטענות הללו נותרו במחלוקת בין הצדדים.

במכתבו מתייחס זייברט גם למעמדו של פרוש, וטוען כי המעבר שלו להתמודדות באמצעות מפלגת ״חומת תורת ישראל״ הפקיע את חברותו באגודת ישראל.

המהלך מגיע בעיצומו של המשבר הפנימי באגודת ישראל, לאחר העימות בין הסיעות סביב השליטה במפלגה, חלוקת המקומות ברשימה וההתנהלות הכספית.

כך, מסמך פנימי אחד הופך כעת לכלי נוסף במאבק הפוליטי המתנהל בתוך אגודת ישראל, כאשר לצד המחלוקת על הרכב הרשימה והשליטה הפוליטית, נחשף גם עומק המשבר הכלכלי שממנו מנסה המפלגה לצאת.