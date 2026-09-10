 דלג לתוכן הראשי
פרוש ובעלזא עוקצים

אחרי הפיצוץ: זייברט חשף את המצב העגום ומקפיא את פעילות אגודת ישראל

במכתב ששיגר מזכ״ל אגודת ישראל חנוך זייברט נחשף כי המפלגה מתמודדת עם הסדר חובות עצום שצפוי להימשך לפחות עד 2027, ובשל כך הוחלט להקפיא את הפעילות השוטפת • בשלומי אמונים ובבעלזא עוקצים: ״זו ההוכחה לטענות שלנו על ריקון קופת המפלגה״ (פוליטי)

4תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הסערה באגודת ישראל מקבלת הערב (חמישי) תפנית נוספת שבמרכזה עימות חזיתי סביב מצבה הכלכלי של המפלגה. במכתב ששיגר מזכ״ל אגודת ישראל חנוך זייברט ליו״ר שלומי אמונים ח״כ מאיר פרוש ולאליקים שטארק, הנציג החדש של חסידות בעלזא, הוא מפרט את ההתמודדות עם חובות המפלגה בעקבות מערכות הבחירות הקודמות ואת הסדר החובות שצפוי להימשך לפחות עד שנת 2027.

על רקע המצב הכלכלי והצורך בהתארגנות מחדש לקראת הבחירות, מודיע זייברט על הקפאת הפעילות השוטפת של המפלגה, למעט הפעילות הנדרשת לצורך מערכת הבחירות.

במכתבו כותב זייברט: ״בשל הסדר החובות, ולצד הצורך בהתארגנות מחודשת בעקבות הסכמי המימון החדשים, אנו נאלצים להקפיא ברגע זה את הפעילות השוטפת של אגודת ישראל למעט ההתארגנות לבחירות״.

המשמעות היא כי הפעילות השוטפת של המפלגה תצומצם בשלב זה, כאשר עיקר המאמץ יופנה להתארגנות לקראת הבחירות לכנסת.

היריבים חוגגים

אלא שהמכתב של זייברט מספק כעת תחמושת דווקא ליריבים בתוך אגודת ישראל. בסביבת סיעת שלומי אמונים ובסביבת בעלזא טוענים כי הדברים מחזקים את טענותיהם שהועלו בתקופה האחרונה בנוגע להתנהלות הכספית של המפלגה.

״המכתב הזה הוא ההוכחה הניצחת לטענות שלנו כל העת על גניבת כספים וריקון קופת המפלגה״, טוענים בסיעות, תוך שהם מפנים לכך שהמפלגה עצמה מודה כעת באופן רשמי בקיומו של משבר כלכלי ובהסדר חובות ממושך.

מנגד, עצם קיומם של החובות והסדר החובות אינו מוכיח כשלעצמו את טענות ה״גניבה״ שמעלות הסיעות היריבות, והטענות הללו נותרו במחלוקת בין הצדדים.

במכתבו מתייחס זייברט גם למעמדו של פרוש, וטוען כי המעבר שלו להתמודדות באמצעות מפלגת ״חומת תורת ישראל״ הפקיע את חברותו באגודת ישראל.

המהלך מגיע בעיצומו של המשבר הפנימי באגודת ישראל, לאחר העימות בין הסיעות סביב השליטה במפלגה, חלוקת המקומות ברשימה וההתנהלות הכספית.

כך, מסמך פנימי אחד הופך כעת לכלי נוסף במאבק הפוליטי המתנהל בתוך אגודת ישראל, כאשר לצד המחלוקת על הרכב הרשימה והשליטה הפוליטית, נחשף גם עומק המשבר הכלכלי שממנו מנסה המפלגה לצאת.

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אתם טוענים שאינכם יכולים לישון בלילה בגלל גזירת הגיוס והשלכת תלמידי חכמים לכלא, ובסוף אתם רבים כמו חתולי רחוב על כסף וכבוד...
זלמן
3
תשובה דמגוגית אופיינית לגור על מהלך צודק וחכם שביצעו פורוש ובעלזא
יוסי
2
וואו, כמה שגיאות כתיב במכתב רשמי אחד...
מוטל

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר