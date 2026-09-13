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רשת טרור באירופה

נתפסו רובים ואקדחים: חמאס תכנן טבח ביהודי אירופה

התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום חמורים ביותר נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו בעיר קרלסרוהה. החשודים, שצברו רובה אוטומטי, 13 אקדחים ויותר מ-700 כדורים, תכננו פיגועי תופת נגד מוסדות יהודיים בגרמניה ובאוסטריה לקראת יום השנה לטבח (בעולם)

חיילים גרמניים, צבא גרמניה (צילום: שאטרסטוק)

התביעה הפדרלית בגרמניה חשפה פרטים מצמררים על רשת טרור של ארגון שפעלה בליבה של אירופה. על פי ההודעה שפורסמה לראשונה בתקשורת המקומית בקרלסרוהה, הרשת החזיקה במחסני נשק ענקיים שכללו עשרות אלפי כדורים, רובה אוטומטי טעון ואקדחים רבים.

הממצאים מעידים על תשתית מתוחכמת שהתארגנה מתחת לאף הרשויות האירופיות. על פי החשד, הרשת קיבלה הנחיות ישירות מפקודות חמאס במזרח התיכון, במטרה לבצע פיגועים רצחניים בקהילות יהודיות באירופה.

בין הממצאים המדאיגים נמצא גם סרטון וידוי שהוקלט מראש, ככל הנראה לפרסום לאחר ביצוע מעשה הטרור. הפרט הזה מעיד על תכנון מוקדם ומדויק של פעולת הטרור, כאשר המחבלים התכוננו לכל שלב בביצוע התוכנית הרצחנית.

שירותי הביטחון הפנימיים באירופה מזהירים כבר זמן רב מפני רשתות לוגיסטיות חשאיות של ארגוני טרור המתארגנות ביבשת. החשיפה הנוכחית מוכיחה שהחששות היו מבוססים - התארגנות טרור רצחנית אכן פעלה בשטח האירופי, תוך ניצול של התשתיות והחופש התנועה ביבשת.

על פי הנמסר, הרשת ביקשה לנצל את יום השנה לטבח כדי להכות בבתי כנסת ובמרכזים יהודיים. התזמון המתוכנן מעיד על כוונה להשיג השפעה תקשורתית מקסימלית ולהטיל אימה בקהילות היהודיות באירופה.

בעקבות החשיפה, המערכת הביטחונית באירופה הועלתה לכוננות עליונה. רשויות האכיפה בגרמניה ובמדינות נוספות מגבירות את האבטחה סביב מוסדות יהודיים ומבצעות סריקות נרחבות לאיתור תשתיות טרור נוספות שעלולות לפעול בשטח.
חמאסטרוראנטישמיותגרמניהאירופהאוסטריהטרור באירופה

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