דקת חיזוק ביום השופר צועק "תתעורר, לפני שיהיה מאוחר" | צפו ברבי אלימלך בידרמן למה תוקעים בשופר ולא מביאים דרשן שיעורר את הציבור? ולמה אומרים את ה"למנצח"? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:54 השופר צועק "תתעורר, לפני שיהיה מאוחר" | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:47השופר צועק "תתעורר, לפני שיהיה מאוחר" | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאנצלו את הרגע הדרמטי שלפני התקיעות | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|10.09.26 ראש השנהרבי אלימלך בידרמןתקיעת שופרדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:9.6 טונות דבש, 103 טונות דגים ו־41 טונות בשר: כך צה״ל מתכונן לראש השנהקובי ישראל|11:21צעיר בן 17 היה צעד אחד מהמוות באומן - חובש איחוד הצלה הציל את חייוכיכר השבת|10:54מעמד היסטורי: 50 אלף איש באמירת סליחות ברחבת הכותל המערבי | תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָיהודה גליקמן|07:18אולי גם יעניין אותך:שעות לחג: נתניהו הגיע לכותל והתפלל לשלום החייליםיוני גבאי|10.09.26בדרכים לא דרכים; אומן מתמלאת ברבבות אנשים מכל קצווי תבל חיים רוזנבוים|10.09.26"ראש השנה מתקרב וזה עושה לי רע בלב" | האברך שנשבר גילה את הסוד ששינה את חייומרדכי רוט|10.09.26
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