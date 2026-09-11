דקת חיזוק ביום השופר צועק "תתעורר, לפני שיהיה מאוחר" | צפו ברבי אלימלך בידרמן למה תוקעים בשופר ולא מביאים דרשן שיעורר את הציבור? ולמה אומרים את ה"למנצח"? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)