דקת חיזוק ביום נצלו את הרגע הדרמטי שלפני התקיעות | צפו ברבי אלימלך בידרמן לפני התקיעות זהו הרגע שבו דנים על כל פרט ופרט בחיינו | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 נצלו את הרגע הדרמטי שלפני התקיעות | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:57נצלו את הרגע הדרמטי שלפני התקיעות | צפו ברבי אלימלך בידרמן ראש השנהרבי אלימלך בידרמןשופרתקיעת שופרדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:מרגש: האם כרעה ללדת סמוך לציון רבי נחמן, התינוקת נולדה בריאה ושלמהנחמן שטרנהרץ|10:43ראש השנה בלי מתח: המילים של הרבי מליובאוויטש שישנו לכם את החגהרב יוסף יצחק ג'ייקובסון|09.09.26בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26אולי גם יעניין אותך:כך פרש המועמד החדש של 'דגל' לכנסת מתפקידו בעיריית בני ברקקובי ישראל|09.09.26מהפך ענק: הבנות החרדיות עוקפות את הממלכתיקובי ישראל|09.09.26"הַנּוֹתֵן תְּשׁוּעָה לַמְּלָכִים": האדמו"ר האשדודי בירך את מלך מרוקוחיים רוזנבוים|09.09.26
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