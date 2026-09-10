דקת חיזוק ביום נצלו את הרגע הדרמטי שלפני התקיעות | צפו ברבי אלימלך בידרמן לפני התקיעות זהו הרגע שבו דנים על כל פרט ופרט בחיינו | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)