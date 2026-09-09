בתפילות ראש השנה נשוב ונבקש: "מלוך על העולם כולו בכבודך”. אולם בעולם שמקדש חירות, עצמאות ובחירה אישית, מתעוררת שאלה עמוקה: מה פירושו של הרצון במלך? האם קבלת עול מלכות שמים מחייבת את האדם לוותר על עצמו, על שיקול דעתו ועל חירותו?

את השאלה הזאת הציב הרבי מליובאוויטש במכתב הכללי לימי הסליחות תשכ״ח, בתקופה שבה צעירים רבים באמריקה מרדו בכל מסגרת ובכל סמכות. הרבי אינו מציע להתעלם מרוח התקופה או להנמיך את הציפיות. להפך: הוא מגלה כי דווקא אדם שאינו מציית באופן אוטומטי להוראות מבחוץ, מסוגל לבחור בקב״ה מתוך הכרה פנימית ועמוקה. קבלת העול שלו אינה תוצאה של לחץ חברתי, אלא החלטה אמיתית בעלת תוקף עצמי.

מה ההבדל בין אבנים שמעמיסים על כתפיו של אדם ברחוב, לבין משקולות שהוא מבקש להרים בחדר הכושר? מדוע נטילת תרופה מרה מרופא נאמן היא מעשה של אחריות וכבוד עצמי? וכיצד קבלת עול מלכות שמים יכולה להיות הדרך המדויקת ביותר לחיות בהתאם לעצמיותנו?

שיעור הכנה עמוק ומאיר של המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון לראש השנה, שמעמיק במשמעותה של הכתרת הקב״ה בראש השנה, מגלה את המעלה המיוחדת של דורנו ומסביר מדוע קבלת עול אמיתית אינה נובעת מפחד או מכפייה, אלא מאמון, מאהבה ומהכרה במי שברא אותנו ורוצה בטובתנו.