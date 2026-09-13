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עימות מדיני

נתניהו נגד קושנר: "התקיפה בקטאר אילצה את חמאס לסגור עסקה"

הליכוד מגיב לדברי קושנר על כישלון החיסול בדוחא | לפי המפלגה, הכניסה לעזה והתקיפה הם שהביאו לשחרור החטופים (פוליטי מדיני)

6תגובות
מימין נתניהו, משמאל קושנר (צילום: שאטרסטוק)

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (ראשון) לדברי ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שטען כי ניסיון החיסול בדוחא בספטמבר שעבר נכשל מבצעית ואילץ את ישראל לסגור עסקה עם החמאס.

לפי הודעה של מפלגת הליכוד, ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו להיכנס לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטאר, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה.

"כשלון שהביא לבידוד"

קושנר חשף את הדברים במהלך שיחת וידאו ממלטה, כשהוא שוהה שם במסגרת מאמצי הבית הלבן להביא לסיום המלחמה באוקראינה. השליח האמריקני נפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, יום לאחר שקיים שיחה בת שלוש שעות במוסקבה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

"זה היה כישלון מבצעי שהביא לבידוד... השתמשנו בדינמיקה הזו כדי לדחוף אותם לעסקה", אמר קושנר בשיחת הוידאו. דבריו מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל בנוגע ליישום תוכנית השלום ברצועת עזה.

(Chaim Goldberg/Flash90)

התייחסותו של קושנר לניסיון החיסול בקטאר מגיעה על רקע לחץ שמפעיל הבית הלבן על ישראל להתקדם בפירוק נשקה של חמאס ובשיקום התשתיות ברצועה. בחודש שעבר נפגש קושנר עם ראש הממשלה במשך ארבע שעות, במסגרת מאמצים לקדם את תוכנית השלום.

במהלך הפגישה הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו. הצעד הראשון לפירוז הרצועה הוא שחמאס ימסור את כל הנשקים להשמדה תחת פיקוח של הגנרל ג'פריס.
ג'ארד קושנר

6 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
4 שנים של מלחמות 4 שנים של הדרדרות בין לאומית 4 שנים של הדרדרות כלכלית 4 שנים שבחורי ישיבה נהיו פורעי חוק 4 שנים של חוסר משילות ובתי המשפט הם הממשלה בפועל אולי צריך משהו אחר.. גרוע מזה לא יהיה
לי נמאס מהימין
אז אתה מעדיף להיכנע כדי שלא יהיו מלחמות? זה מה שהשמאל רצה. אם היינו עם השמאל אולי לא היינו במלחמה אבל היינו עם עשרות חטופים בעזה, נסראללה בחיים וחיזבאללה חזק, רצועת עזה בשליטה מלאה של חמאס ורקטות בדרום והכי גרוע איראן עם גרעין. השמאל הכנוע רצה שלום והביא את אוסלו.
כדי למגר את הרע צריך להילחם
אם היית חי לפני הסכם השלום במצרים, היינו עד היום עם מלחמה עם מדינה עם צבא עצום, גבול ארוך ופרוץ, ומעמד כושל בעולם מול כל העולם הערבי, ביטחון יושג רק באמצעות פתרון מדיני, ולא, זה שנסראללה וסינואר מתים, זה לא מה שפותר את הבעיות האמיתיות שלנו במלחמה, ואגב, איראן באותו מצב כמו לפני המלחמה, אז באמת לא הש
יוחנן
אם ישראל היתה עם ממשלת שמאל תבין שתל אביב , חיפה , באר שבע ועוד ערים גדולות היו מתנדפות ברוח עם כמה מליוני מתים !!!!! אירן הייתה כבר שולחת פצצות אטום ואני ואתה לא היינו פה נשארים , עם ממשלת שמאל. אז אל תהיה טיפש , תחשוב קצת.
צדיק המסיכות
2
אם כל כך מוצלחת איך כולם חיים בקטאר השותפה שלך לבניית החמאס. ולה הושלפתה בפני האמיר הקטאר ובקשת ססליחה. אתה נלעג. אין דבר יש לך הרבה עבדים שיתמוך בשקיך.
צדקיהו
1
קושנר מסתכל על זה בעיניים אמריקאיות קרות של ביזנס, אבל אצלנו פה במזרח התיכון אם אתה לא מראה בעל הבית הם ישר רוכבים עליך. רק המכות שחטפו בעזה ובקטאר הזיזו שם משהו.
נתנאל

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