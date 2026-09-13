נתניהו נגד קושנר: "התקיפה בקטאר אילצה את חמאס לסגור עסקה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (ראשון) לדברי ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שטען כי ניסיון החיסול בדוחא בספטמבר שעבר נכשל מבצעית ואילץ את ישראל לסגור עסקה עם החמאס.

לפי הודעה של מפלגת הליכוד, ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו להיכנס לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטאר, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה.

"כשלון שהביא לבידוד"

קושנר חשף את הדברים במהלך שיחת וידאו ממלטה, כשהוא שוהה שם במסגרת מאמצי הבית הלבן להביא לסיום המלחמה באוקראינה. השליח האמריקני נפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, יום לאחר שקיים שיחה בת שלוש שעות במוסקבה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

"זה היה כישלון מבצעי שהביא לבידוד... השתמשנו בדינמיקה הזו כדי לדחוף אותם לעסקה", אמר קושנר בשיחת הוידאו. דבריו מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל בנוגע ליישום תוכנית השלום ברצועת עזה.