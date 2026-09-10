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ערב יום הדין

שְׁפֹךְ שִׂיחָה דְּרֹשׁ סְלִיחָה: התלמידים מקרית הרצוג במסע מרומם בירושלים | גלריה

ערב יום הדין, יצאו תלמידי כיתות ז' ח' בתלמוד תורה אוהלי אברהם בקרית הרצוג ליום מיוחד בירושלים, שכלל תפילה, פעילות חברתית מגבשת ושיחת חיזוק | גלריה מהמסע המרומם (חרדים)

המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)

תלמידי כיתות ז' ח' בתלמוד תורה אוהלי אברהם בקרית הרצוג יצאו ליום מיוחד בירושלים, שכלל תפילה, פעילות חברתית מגבשת ושיחת חיזוק.

את היום פתחו התלמידים בכותל המערבי, שם השתתפו באמירת סליחות ונשאו תפילה לקראת הימים הנוראים. המעמד המרגש בכותל העניק לתלמידים הזדמנות להיכנס לאווירת ימי הרחמים והסליחות במקום הקדוש.

לאחר מכן המשיכו התלמידים לגן סאקר, שם נערכה הפסקת צהריים משותפת. התלמידים נהנו מארוחת פיצות, לצד זמן של מנוחה, שיחה וגיבוש באווירה שמחה.

מגן סאקר המשיכו התלמידים לשיחה מיוחדת אצל הראשל"צ הגר"י יוסף, לקראת הימים הנוראים. במהלך המפגש שמעו התלמידים דברי חיזוק והכוונה בענייני תפילה, עבודת ה' וההכנה הראויה לתקופה.

במהלך המפגש התברכו אצל הראשל"צ, ראש המוסדות הרב משה חזקיהו, וכן המנהלים הרב מאיר והרב שמעון חזקיהו. הראשל"צ בירך את המוסדות ואת העשייה החינוכית, והתייחס לדרך החינוכית המונהגת בהם באומרו: "החינוך במוסדות הוא חינוך עם חיוך".

היום המיוחד שילב בין תפילה וחיזוק רוחני לבין חוויה חברתית מגבשת, והעניק לתלמידים יום משמעותי לקראת פתיחת השנה.

המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)
המסע המרומם לירושלים (צילום: דוד קשת)

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