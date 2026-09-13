הליכוד יגיש בקשה לפסילת ההתמודדות של הרשימה המשותפת ורע"מ

הליכוד יגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע״ם.

מטעם המפלגה נמסר כי "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה״ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור".

"תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של גדי איזנקוט, איתם הוא רוצה להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן וליברמן", טענו בליכוד, וסיכמו: "אסור לתת לזה לקרות".

ההודעה הגיעה לאחר שיושב ראש מפלגת רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס, נשאל שוב ושוב בראיון ל'כאן 11' מה עמדתו לגבי חמאס, וסירב להגדיר אותו במפורש ארגון טרור. במקום זאת אמר: "יש לי תשובה חד-משמעית, אבל לא אגיד. כל הזמן אני מקבל איומים מערבים, יהודים וארגוני פשע".