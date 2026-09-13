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"פוגעים בחיילי צה"ל"

הליכוד יגיש בקשה לפסילת ההתמודדות של הרשימה המשותפת ורע"מ

הליכוד יגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע״ם | "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה״ל" (בארץ)

4תגובות
יו"ר רע"מ עבאס (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

הליכוד יגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע״ם.

מטעם המפלגה נמסר כי "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה״ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני ".

"תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של גדי איזנקוט, איתם הוא רוצה להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן וליברמן", טענו בליכוד, וסיכמו: "אסור לתת לזה לקרות".

ההודעה הגיעה לאחר שיושב ראש מפלגת רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס, נשאל שוב ושוב בראיון ל'כאן 11' מה עמדתו לגבי חמאס, וסירב להגדיר אותו במפורש ארגון טרור. במקום זאת אמר: "יש לי תשובה חד-משמעית, אבל לא אגיד. כל הזמן אני מקבל איומים מערבים, יהודים וארגוני פשע".

טרורהליכודכנסתהרשימה המשותפתגדי איזנקוט

4 תגובות

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3
לא מבין הרי זה ברור שהם תומכי טרור ומקומם במאסר ממושך אני לא חסיד של ביבי אבל המחבלים האלה חייבים להיו שהידים ואו מאסר ממושך!
בינימין
ברור שלא יקרה שום דבר..סתם פוליטיקה
בוקר טוב
2
הבנאדם הזה עבאס עושה מאיתנו צחוק בשידור חי וכולם שותקים כאילו הכל בסדר. מי שלא מסוגל להגיד בקול רם שחמאס זה טרור, שייקח את החפצים שלו וילך לחפש עבודה במקום אחר, לא אצלנו בכנסת.
משה
1
שמעתי את הראיון ופשוט הזדעזעתי מהניסוחים המתפתלים שלו, אין להם טיפת כבוד עצמי או הערכה למקום שבו הם חיים. ישר כוח לכל מי ששותף למהלך הפסילה, הגיע הזמן לעשות סדר ולנקות את הכנסת מהתופעות האלה.
אמיר

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