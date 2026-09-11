חגי תשרי המתקרבים מוצאים את הקהילות היהודיות באוקראינה באחת התקופות המורכבות והמתוחות ביותר מתחילת הלחימה. החרפת התקיפות בשבועות האחרונים הובילה לפגיעה ישירה בתשתיות אזרחיות, להשמדת מחסני מזון מרכזיים ולסגירה כמעט מלאה של רשתות השיווק בערים רבות בשל התרעות ממושכות.

התוצאה היא מחסור חמור במוצרי צריכה בסיסיים וקושי לוגיסטי חסר תקדים עבור האוכלוסייה המקומית.

כדי למנוע משבר הומניטרי בקרב אלפי משפחות וקשישים יהודים, פתחה רשת חב"ד JRNU במבצע לוגיסטי נרחב, במסגרתו יצאו משאיות סיוע ענקיות ממרכזי אספקה מאובטחים לעבר עשרות קהילות בכל רחבי המדינה.

משטחי ענק של מוצרי מזון חיוניים משוגרים בימים אלו למרגלות המרכזים היהודיים בערים השונות, ומשם הם משונעים ישירות לבתיהם של חברי הקהילות באמצעות מערך חלוקה פנימי.

כתב"מים ליד בית הרב בקרמנצ'וג

האיום הביטחוני מלווה את מלאכת החלוקה בכל רגע. הרב שלמה סלומון, שליח חב"ד בעיר קרמנצ'וג, שחזר את רגעי החרדה שעבר השבוע: "רק היום, לפני מספר שעות, נפלו ממש ליד הבית שלנו שני כטב"מים שהצליחו להחזיר אותנו באחת לאווירה הקשה של המלחמה".

עוד אמר הרב סלומון: "בימים כאלו, כשמחסני האוכל מופגזים ובחנויות מרגישים את החוסר הגדול ואי-הוודאות, השמחה לקבל את ערכות המזון המכובדות והחגיגיות היא עצומה. זה נתן לאנשים תחושת חג, וידיעה שלא שוכחים אותם".

רב העיר פולטבה, הרב יוסף יצחק סגל, סיפר כי "בימים קשים ומאתגרים אלו של מלחמה, רבות מהחנויות מתמודדות עם מדפים ריקים וקיים מחסור במוצרי מזון בסיסיים". הרב סגל שיתף בהתלהבות של יהודי קהילתו מחבילות המזון: "אין מילים לתאר את גודל התמיכה והסיוע שאנו מקבלים מ- JRNU עבור יהודי הקהילה. סלי המזון העמוסים בכל טוב מעניקים לא רק מענה לצרכים הבסיסיים, אלא גם תקווה, שמחה וחיזוק רב למשפחות וליהודי הקהילה".

"המצב נהיה קיצוני"

בעיר צ'רקס, למרות התקופה המורכבת שחווים התושבים, ההיערכות לחג בעיצומה. "ההכנות לחג ממלאות את בית הכנסת והקהילה בתחושה של יחד, של משפחה ושל תקווה לשנה טובה ומתוקה יותר", סיפר רב העיר הרב דב אקסלרוד.

הרב הוסיף וסיפר כי "לקראת החג אנו מחלקים לחברי הקהילה חבילות מזון מיוחדות כדי שכל משפחה תוכל לשבת ליד שולחן החג בכבוד ובשמחה, עם מוצרי החג והמצרכים הדרושים".

גם בבירה קייב המצב הולך ומחריף. הרב שמחה לבנהרץ, משלוחי חב"ד בעיר ומנהל מערך החלוקה, מסביר: "המצב נהיה קיצוני בימים האחרונים. מחסנים באזור הושמדו, והמדפים בחנויות פשוט ריקים. אנשים בקושי יכולים לצאת לקניות כי הרשתות סגורות רוב שעות היום בגלל האזעקות. ישנם קשיים לוגיסטיים אדירים".

בשל המחסור במוצרים מקומיים, סל החג השנה מתבסס בחלקו על רכבת אווירית מיוחדת שהובאה מישראל, הכוללת עוגות דבש ומוצרים חיוניים נוספים. לצד אלו, חולקו עופות, בשר טרי וצנצנות דבש.

כדי להעניק למארז ערך מוסף, שולבו בו עלוני הסברה מונגשים בשפה המקומית על מהות החגים ולוח שנה ייחודי המציג תמונות מהווי הקהילה.

למרות הסכנה המוחשית, בבתי הכנסת ברחבי אוקראינה מדווחים על מגמה מפתיעה ונערכים השנה להשתתפות שיא של מתפללים. "אנחנו נערכים למספר חסר תקדים של אנשים שיגיעו לתפילות ראש השנה ויום כיפור", מסכם הרב לבנהרץ.

"אחרי תקופה כל כך ארוכה ומתושה של מלחמה ואי-ודאות, אנשים מחפשים יותר מתמיד את הביחד ואת המסורת, גם כדי לא להישבר, להישאר חזקים. כולנו נושאים עיניים ונתפלל יחד שהשנה החדשה הבאה עלינו תהיה סוף סוף שנה רגועה, שלווה ומתוקה".