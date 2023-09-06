נהג הרכב שהוביל את המוהל החרדי שמע ברדיו על הפגזות קשות, וסירב להמשיך בנסיעה מחשש לחייו. לאחר שעות של המתנה אותר נהג אמיץ שהסכים לחדור את האזור המופגז, רק כדי שהמוהל יגיע לבית הכנסת השומם וימול חייל יהודי שתפקידו המצמרר הוא חילוץ גופות מהחזית. המבצע הלילי המטורף שהצליח כנגד כל הסיכויים, ועבר מפה לאוזן עד שהצית גל חסר תקדים של לוחמים המבקשים לזכות במצווה המשמרת – דווקא מתוך הבונקרים ותחת אש הטנקים (בעולם)
מדי פעם בפעם מתייחס פוטין לדבר יהדותו של זלנסקי תוך שהוא חוזר וטוען שמדובר בנאצי, הפעם אמר שהמערב הציב את זלנסקי בראש אוקראינה - בגלל שהוא יהודי | פוטין טען בראיון ש"זה מגעיל עוד יותר" כי הנאצים באוקראינה הרגו בתקופת השואה מיליון וחצי יהודים | עוד מדבריו: "הישראלים מבינים את זה יותר מכולם" | משרד החוץ של אוקראינה בתגובה: "אליטה רוסית אנטישמית" (בעולם)