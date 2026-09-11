( צילום: דובר צה"ל )

ראש השנה כבר כאן, ובצה״ל ההיערכות לחג החלה חודשים ארוכים מראש. מאחורי ארוחות החג והציוד שמגיעים ללוחמים בגזרות המבצעיות עומדת מערכת לוגיסטית רחבת היקף, שנדרשת לתת מענה לכלל החיילים, מבסיסי הקבע ועד לכוחות המתמרנים בלבנון, בעזה, בסוריה וביהודה ושומרון.

״כיכר השבת״ צלל למספרים הממחישים את היקף ההיערכות: בצה״ל רכשו לקראת החג כ-9.6 טונות דבש, 12 טונות תפוחים, 12 טונות רימונים, 14 טונות קציצות טבעוניות, 15 טונות עוגות דבש, 35 טונות פרגיות, כ-103 טונות דגים וכ-41 טונות בשר בקר. תשעה חודשים של הכנות לדברי ראש ענף המזון בצה״ל, סגן אלוף ב׳, ההיערכות לחגי תשרי מתחילה כבר לאחר חגי ניסן, כאשר בפועל תהליך הרכש והתכנון נעשה כתשעה חודשים לפני החג. 1,100 טון חומר נפץ: צה"ל חושף תיעודים מהשמדת רכס עלי טאהר | כך 'עבדו' על מחבלי חיזבאללה ב. ניסני | 11:15 בראיון מיוחד ל״כיכר השבת״ היא מסבירה כי העבודה מתבצעת בשיתוף הרבנות הצבאית, בריאות הצבא ואנשי טכנולוגיות המזון, במטרה להתאים את המענה למגוון האוכלוסיות המשרתות בצה״ל.

( צילום: דובר צה"ל )

המענה לחג מתחלק לשלושה מסלולים מרכזיים

הראשון הוא המטבחים המבשלים. גם בגדודים ובמוצבים ביהודה ושומרון קיימים מטבחים מבשלים, ובחלק מהמוצבים בגזרת עזה ניתן מענה דומה.

במטבחים הללו מגיעים כלל פריטי החג, לצד מגוון של דגים, בשרים ועופות. בצה״ל דואגים גם לכל סימני החג, בהם רימונים, תמרים, דבש, סלק, תפוחים ופריטים נוספים הנדרשים לברכות. השנה נכללה בהיערכות גם קלמנטינה, כפרי חדש לעונה שניתן לברך עליו שהחיינו.

המסלול השני מיועד למטבחים הגדולים. בשל הרצף החריג של שישי, שבת וראשון, בצה״ל תגברו את המטבחים בפריטי הסעדה שנועדו לקצר את זמני ההכנה ולהקל על עבודת המטבח.

בין היתר נרכש בשר בקר שעבר בישול חלקי, כך שבמטבח נדרש להשלים את ההכנה ולהוסיף רוטב בלבד.

המסלול השלישי מיועד לגזרות שבהן אין אפשרות להפעיל מטבח מבשל, ובהן לבנון, עזה, סוריה ונקודות מסוימות ביהודה ושומרון.

כך מגיעה ארוחת החג לעומק השטח

בגזרות הללו ניתן מענה באמצעות הסעדה מלאה. החיילים מקבלים ארוחת חג וארוחה מצוננת, שמגיעה לשטח כשהיא קרה ומחוממת באמצעים המותאמים לשמירת החג.

לצד הארוחה מקבלים הכוחות גם ערכת חג מלאה, הכוללת את סימני החג, יין לקידוש ואת הפריטים הנדרשים לברכות.

בצה״ל מבקשים לאפשר באמצעות המענה הזה לכל לוחם, גם אם הוא נמצא הרחק מהבית ובתנאים מבצעיים מורכבים, לקיים את מנהגי החג ולחוש את אווירת ראש השנה.

מאחורי סעודת החג עומדות כמויות משמעותיות של מזון. כאמור, הרכש כולל כ־103 טונות דגים מסוגים שונים, בהם אמנון, טונה וקציצות דגים.

בנוסף נרכשו כ־41 טונות בשר בקר, בהם אסאדו ובשר מספר 5, כ־35 טונות פרגיות, כ־15 טונות עוגות דבש וכ־14 טונות קציצות טבעוניות.

לכך מצטרפים 9.6 טונות דבש, 12 טונות תפוחים ו־12 טונות רימונים, לצד קינוחים ופריטי מזון נוספים.

שלוש כשרויות ומענה לחיילים החרדים

ההיערכות כוללת גם מענה למגוון הכשרויות והצרכים התזונתיים של החיילים.

הרבנות הצבאית היא שמגדירה את הדרישות עבור האוכלוסיות השונות, ובהתאם להנחיותיה מתבצע הרכש.

בצה״ל מציינים כי במטבחים המבשלים ניתן מענה לשלוש כשרויות מרכזיות: בד״ץ העדה החרדית, בד״ץ הרב לנדאו ובד״ץ מהדרין. ככל שניתן, אותם פריטי מזון נרכשים בכמה כשרויות במקביל, כדי לאפשר מענה לאוכלוסיות השונות.

כך למשל, פרגיות ואסאדו נרכשים בכשרויות השונות.

ביחידות שבהן המטבח אינו יכול לתת מענה לכשרות מסוימת, מסופקות ארוחות מוכנות בכשרות המתאימה.

המענה כולל גם את החיילים החרדים המשרתים בגזרות המבצעיות, ובהם גדוד יונתן של חטיבת החשמונאים.

( צילום: דובר צה"ל )

חג של שלושה ימים: האתגר הלוגיסטי

השנה מציבה בפני המערך הלוגיסטי אתגר מיוחד. ראש השנה חל ברצף של שישי, שבת וראשון, מה שמחייב היערכות מיוחדת גם בתחום המיכון המטבחי.

עבור הכוחות המתמרנים שאין להם מטבח מבשל, האתגר משמעותי במיוחד, שכן לא ניתן להסתמך על אמצעי חימום ובישול רגילים במהלך השבת.

לכן בצה״ל תגברו את המיכון המטבחי והציוד הנלווה, ובהם התקני שבת לארונות חימום.

״בשבת רגילה זה הרבה יותר פשוט. כאן מדובר בחג ארוך, ולכן היינו צריכים לתת מענה גם במיכון המטבחי שמתאים לאורך החג״, מסביר ראש מחלקת השברה בצה״ל, אלוף־משנה א׳.

ההיערכות אינה מסתיימת עם יציאת המזון לדרך. במקביל נשמרים בצה״ל מלאי חירום ופריטי מזון נוספים, בהם חמגשיות קפואות, כדי לאפשר מענה במקרה של שינוי במצב הביטחוני או גיוס נרחב.

לכל חטיבה מתמרנת נשמר מלאי של פריטים שונים, לרבות פריטי חג, בשרים ומנות הסעדה מוכנות, כך שגם במקרה שהמציאות המבצעית משתנה בהתראה קצרה, ניתן יהיה להמשיך לספק מזון לכוחות.

באגף הלוגיסטיקה מדגישים כי בתקופת מלחמה ממושכת, המזון הוא הרבה מעבר לצורך בסיסי.

״מזון מזמן הוא כבר לא רק מזון, הוא אירוע מורלי מאוד מרכזי ברוח הלחימה״, אומרים הבכירים.

מאחורי סעודת החג של הלוחם נמצאים חודשים של תכנון, עשרות ומאות טונות של מזון, מערכי שינוע, מטבחים, ספקים וציוד ייעודי. המטרה בסופו של דבר פשוטה: גם לוחם שנמצא רחוק מהבית, ולעיתים בעומק שטח האויב, יוכל לחגוג את ראש השנה ולהרגיש את אווירת החג.