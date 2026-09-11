( צילום: דובר צה"ל )

יממה לאחר שצה"ל השמיד את מתחם המנהרות של חיזבאללה מתחת לרכס עלי טאהר, פרסם דובר צה"ל תיעודים בלעדיים מתוך רשת המנהרות שסביבה פעלו הכוחות בתקופה האחרונה. בתיעודים נראים הלוחמים נעים בתוך המנהרות הצרות והמסועפות, וכן ציוד ואמצעים שהוחזקו בתוך המתחם.

במערכת הביטחון מסרו כי המבצע ברכס היה מהמורכבים שביצע צה"ל בשנים האחרונות ונמשך כשלושה חודשים, כחלק ממהלך רחב יותר שהחל לפני כארבעה חודשים. בדרך לרכס חצו הכוחות את הליטאני ופעלו בשורת מהלכי הטעיה שנועדו להפתיע את חיזבאללה ולפרק בהדרגה את היערכותו באזור.

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:22 ( צילום: דובר צה"ל )

המבצע החל בחציה מורכבת של נהר הליטאני בציר עוקף ונסתר, בזמן שבחיזבאללה היו משוכנעים שצה"ל מתכוון לחצות את הסלוקי. לוחמי סיירת גולני החלו לטהר את המרחב עד שתקפו את תשתית "חוצב להבות" דווקא מהעורף - וחיזבאללה הוכה בתדהמה. הלוחמים מצאו בשטח את תיקיהם הזרוקים של המחבלים שנמלטו לאחור. דריכות בישראל: היערכות לאפשרות שאיראן תיזום התקפה - יתכן כבר בקרוב קובי אטינגר | 10.09.26 1,100 טון חומרי נפץ: צה"ל השמיד את המפקדה הסודית בעלי טאהר דוד הכהן וב. ניסני | 10.09.26 בשלב זה החל הטיפול בתשתיות התת-קרקעיות, שם ניסו המחבלים להילחם מתוך המעמקים אבל ברחו כתוצאה מהלחץ הכבד. אז יצאו הכוחות להתקפה הישירה על רכס עלי טאהר, הלב הפועם ומפקדת הפיקוד של הארגון, שם נתפס אמצעי לחימה ייחודי ואמצעים רגישים נוספים.

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:50 ( צילום: דובר צה"ל )

בצבא מדגישים כי בניגוד לפרסומים שונים, לא היו במתחם מאות מחבלים ולא נמצאו בו איראנים או מומחים איראנים. עוד אומרים בצבא כי המחבלים יכלו לצאת מהמתחם ולהיכנע, אך לא עשו זאת. כשכוחות צה"ל נכנסו לבסוף לתוואים עצמם, הם מצאו בהם גם גופות של מחבלים שחוסלו במהלך הפעילות.

במערכת הביטחון חשפו כי בסך הכול הושמדו 5,410 מטרים של תוואי תת-קרקעי, תוך שימוש ב-1,100 טונות של חומרי חבלה. "להכניס כמות אדירה כזו של חומר נפץ תחת איום מתמיד של רחפני נפץ דרש אומץ לב עילאי של חטיבת הקומנדו ויחידת יהל"ם", נמסר במערכת הביטחון. "מדובר בשטח המורכב ביותר שאיתו התמודדנו שאולי בכל שלוש שנות המלחמה. שיפרנו את הביטחון משמעותית בזכות עקשנות הכוחות, יוזמות מקומיות וטכניקות קרביות מתקדמות".

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:12 ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל מבהירים כי השלמת המבצע לא תביא לנסיגה מהאזור. "הקו הצהוב הוא הקו", אומרים בצבא, ומבהירים כי הכוחות יעברו כעת להתארגנות מחדש, אך צה"ל ימשיך לשלוט בקו ולאכוף את נוכחותו בו. לפי שעה, אין שינוי מתוכנן בפריסת שתי האוגדות באזור.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם השלימו מבצע רחב היקף ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, במסגרתו פוצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רבים שהתבצרו במנהרות טרור עמוקות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז כי צה"ל השלים את האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון, לאחר כיבוש רכס עלי טאהר האסטרטגי. השר הבהיר כי "ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל".