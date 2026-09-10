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מפתיע: סדרה על טבח ה-7 באוקטובר כבשה את המקום הראשון בלבנון 

העונה החדשה של הסדרה "פאודה", הכוללת פרקים העוסקים ישירות בטבח 7 באוקטובר, טיפסה למקום הראשון בנטפליקס בלבנון | הסדרה הישראלית מדורגת גבוה גם בירדן, קטאר ומצרים (בעולם)

צילום מסך מתוך הסדרה (טריילר רשמי)

דווקא ב: העונה החמישית של הסדרה "פאודה", הכוללת פרקים העוסקים ישירות בטבח 7 באוקטובר, הגיעה למקום הראשון בטבלת הסדרות הנצפות ביותר בנטפליקס במדינה – יומיים בלבד לאחר שעלתה בשירות הסטרימינג.

לפי נתונים שפרסמה חברת yes ומבוססים על אתר FlixPatrol, המנטר את טבלאות הצפייה בשירותי הסטרימינג, העונה החדשה כבר נכנסה לעשירייה הראשונה בנטפליקס ב־43 מדינות.

בדירוג העולמי היא ניצבת בשלב זה במקום השביעי, ובישראל ובלבנון היא מדורגת במקום הראשון.

ההישג בלבנון בולט במיוחד לנוכח תוכנה של העונה והעובדה שמדובר בעונה הראשונה של הסדרה שמופצת ברחבי העולם מאז מתקפת 7 באוקטובר. במהלך העונה שודר גם פרק פלאשבק כפול המוקדש לאירועי יום הטבח, ובהפקת הסדרה אף פרסמו לקראתו אזהרת צפייה חריגה.

הסדרה זוכה להצלחה גם במדינות נוספות בעולם הערבי והמוסלמי: לפי הנתונים, היא מדורגת במקום השישי בירדן ובאיחוד האמירויות, במקום השמיני בבחריין ובקטאר, במקום התשיעי במצרים ובמקום העשירי בטורקיה, מרוקו ועומאן.
לבנוןסדרהאסלאם7 באוקטוברNETFLIX נטפליקס

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