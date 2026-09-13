השליח המיוחד של טראמפ - קושנר ( צילום: פלאש 90 )

במרחק של אלפי קילומטרים משדה המערכה, בשיחת וידאו ממלטה, הטיח ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הודאה מטלטלת על ניסיון החיסול של ישראל בדוחא בספטמבר שעבר. בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו התעקש אז כי "הדבר העיקרי שרצינו להעביר זה המסר" והכחיש כי מדובר בכישלון, חושף השליח האמריקאי את המכניקה האמיתית של הבית הלבן: "זה היה כישלון מבצעי שהביא לבידוד... השתמשנו בדינמיקה הזו כדי לדחוף אותם לעסקה".

הדברים נאמרו במהלך ביקורו של קושנר באוקראינה, כשהוא שוהה שם במסגרת מאמצי הבית הלבן להביא לסיום המלחמה. השליח האמריקני נפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, יום לאחר שקיים שיחה בת שלוש שעות במוסקבה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. התייחסותו של קושנר לניסיון החיסול בקטאר מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל בנוגע ליישום תוכנית השלום ברצועת עזה. לפי הדיווחים, הבית הלבן מפעיל לחץ על ישראל להתקדם בפירוק נשקה של חמאס ובשיקום התשתיות ברצועה. ניסיון החיסול בדוחא התרחש ב-9 בספטמבר 2025, כאשר ישראל ביצעה שש תקיפות בזו אחר זו באמצעות 12 טילים. על פי דיווחים בתקשורת הטורקית, המבוססים על חקירה פנימית של חמאס, בכירי הארגון התכנסו במתחם בדוחא כדי לדון בהצעה להסכם שהעביר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. התאבדות או כניעה: סחרור הזעם שמפרק את המשטר האיראני מבפנים יהודה גליקמן | 10.09.26 בהלה בארה"ב: מגלשת החירום נפתחה רגע לפני שהנשיא עלה למטוס כיכר השבת | 10.09.26 לפי הדיווח, עוד קודם לפגישה גובש עבור הבכירים "פרוטוקול ביטחון מחמיר ויוצא דופן": הבכירים הגיעו למקום בהסוואה, מכשירי התקשורת האישיים שלהם נלקחו מהם והם קיבלו טלפונים מאובטחים. מי שמילא תפקיד מכריע בהצלת הבכירים היה המאם אל-חיה, בנו של ראש צוות המשא ומתן חליל אל-חיה, שהתעקש להעביר את המנהיגים למבנה אחר ולהקפיד על אמצעי האבטחה. הבכירים הועברו, והדיון בהצעת טראמפ החל בשעה 14:12. בשעה 15:46 החלה התקיפה הישראלית. הטילים פגעו בין היתר במשרדו ובבית משפחתו של אל-חיה. המאם אל-חיה עצמו חוסל בתקיפה הראשונה, ובתקיפות הבאות נהרגו ג'יהאד לובד ואנשי חמאס נוספים.

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אותה "דינמיקה" שבה ארה"ב מנהלת את בעלת בריתה תורגמה כחודש לאחר מכן לשולחן הממשלה המאשר את עסקת סיום המלחמה ושחרור החטופים. קושנר וסטיב ויטקוף, שליח נוסף של טראמפ, ישבו באולם ומאוחר יותר טפסו על הבמה בכיכר החטופים.

בחודש שעבר נפגש קושנר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך ארבע שעות, במסגרת מאמצים לקדם את תוכנית השלום. במהלך הפגישה הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו. על פי ההודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה, הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה - אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, ושנייה שתתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור.

במהלך ביקורו באוקראינה השבוע, הביע קושנר הסכמה עם ישראל על המצב הסופי בעזה, אך הוסיף ביקורת על תהליכי קבלת ההחלטות בישראל. "אני חושב שאנחנו מסכימים עם הישראלים על המצב הסופי לעזה", אמר קושנר. "יש להם בחירות מטורפות, וזה הופך אותם קצת לא רציונליים בהיבטים מסוימים", הוסיף.

זירת ניסיון החיסול בדוחא ( צילום: סעיף 27א )

הזיכרון הצבאי מתהפך: לא עוד מסר מנצח, אלא מנוף לחץ אמריקאי קר. ההודאה של קושנר חושפת את המרחק בין הנרטיב הישראלי הרשמי לבין האופן שבו הבית הלבן תפס את האירוע - ככישלון שניתן לנצל למטרות דיפלומטיות.