מיד עם צאת החג, כשאווירת הימים הנוראים בשיאה ואנחנו צועדים לתוך עשרת ימי תשובה, ישבנו באולפן למפגש שהוא הרבה מעבר לראיון מוזיקלי. הזמר והיוצר אורי אברהם, האיש שהלחין את הלהיט ״מידת הרחמים״ והביא לנו את פסקול התשובה המודרני, הגיע לאולפן עם פרויקט המופת שלו, המיני-אלבום "ימים של רגש".

בשיחה פתוחה, כנה ורווית דברי תורה, הגיטרה לא הפסיקה לנגן, והלבבות נפתחו. עבור מי שמאזין וצופה במשדר, מדובר בהזדמנות נדירה לעצור את מרוץ החיים, לנשום עמוק, ולהיכנס לאווירת יום הכיפורים ממקום של אהבה, נחמה ושמחה, ולא ממקום של פחד.

לפרוץ בגיל 40: "המוזיקה היא כלי לרפא אנשים"

אורי אברהם הוא לא זמר שגרתי בנוף. את הפריצה שלו החל באזור גיל 40, לאחר שנים שבהן ברח מאור הזרקורים. "כל החיים ברחתי מזה", הוא מודה בכנות במשדר, "זה מאוד מפחיד לצאת החוצה, זה מערער את יסודות החיים שלך".

האלבום "ימים של רגש" לא תוכנן לצאת כלל. הוא נולד מתוך חבורה של חברים ותומכים (ובהם המעבדים המוכשרים אליה נתנאלי, אבי שפרונג ומוישי רוט) שדחפו, מימנו והאמינו ביצירה שלו. "ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שישמור עליי", מספר אורי, "המטרה שלי היא אחת – לרפא אנשים דרך המוזיקה. לתת לאדם שיושב באוטו שלוש דקות של כוח להמשיך הלאה".

קצת אחרת: 3 תובנות משנות חיים מתוך המשדר

במהלך השיחה, בין ביצועים חיים ומצמררים לשירי האלבום, צפו תובנות עמוקות על הימים האלה שמשנות לחלוטין את ההסתכלות על מושג התשובה:

הנפילה היא קצה השמיים: התרגלנו לחשוב שכשאנחנו נופלים, התרחקנו מהקדוש ברוך הוא. אלי מציע זווית אחרת, על בסיס הפסוק "אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם": הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו גם בנפילה הכי עמוקה. הנפילה היא כמו מתיחה של חוט במקלעת – ככל שמושכים אותך יותר למטה, זה רק כדי שתוכל לעוף גבוה יותר אחר כך.

התרגלנו לחשוב שכשאנחנו נופלים, התרחקנו מהקדוש ברוך הוא. אלי מציע זווית אחרת, על בסיס הפסוק "אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם": הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו גם בנפילה הכי עמוקה. הנפילה היא כמו מתיחה של חוט במקלעת – ככל שמושכים אותך יותר למטה, זה רק כדי שתוכל לעוף גבוה יותר אחר כך. עיר האלוקים המושפלת היא הלב שלנו: כשאנחנו אומרים בסליחות "עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה", במיוחד בשנה הקשה שעברנו מאז השבעה באוקטובר, אנחנו נוטים לחשוב על המצב בחוץ. אך אורי מזכיר שעיר האלוקים היא בראש ובראשונה הלב הפנימי שלנו. כשהלב חרב – המציאות חרבה. התיקון מתחיל באמונה ש"בכל זאת אנו ל-ה'".

כשאנחנו אומרים בסליחות "עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה", במיוחד בשנה הקשה שעברנו מאז השבעה באוקטובר, אנחנו נוטים לחשוב על המצב בחוץ. אך אורי מזכיר שעיר האלוקים היא בראש ובראשונה הלב הפנימי שלנו. כשהלב חרב – המציאות חרבה. התיקון מתחיל באמונה ש"בכל זאת אנו ל-ה'". למה אנחנו מפחדים מנעילה? תפילת נעילה נתפסת לרוב כרגע מלחיץ – "הדלת נסגרת, תספיק לבקש". אורי והלחן הקצבי שלו ל"פתח לנו שער" מציעים גישה הפוכה: זה רגע של שמחה. רגע שבו אנחנו יודעים שמי שברא אותנו אוהב אותנו, ורוצה להעניק לנו שפע. באנו לבקש מתוך ביטחון שנקבל.

צפו כעת במשדר המלא והמיוחד. קחו לעצמכם רגע של שקט עם אוזניות, תנו לצלילים של "כל נדרי", "וכל מאמינים" ו"13 מידות" להיכנס לכם ללב, ואל תפספסו את בונוס הסיום המיוחד שהוקלט במיוחד לקראת חג הסוכות.

גמר חתימה טובה, ושנה של רגש ואור!