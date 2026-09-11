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ערב ראש השנה

בני ברק: תינוקת בת שנתיים נפלה מגובה - פונתה במצב בינוני

כונני הצלה ומד"א הוזעקו לרחוב הרב שך • התינוקת סבלה מחבלת ראש ופונתה לשניידר | הכוננים העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה (חדשות חרדים)

זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)

כונני ארגון הצלה הוזעקו היום (שישי) לרחוב הרב שך ב בעקבות דיווח על נפילת תינוקת מגובה. יחד עם חובשי מד"א, העניקו הכוננים טיפול רפואי לתינוקת כבת שנתיים, והיא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים שניידר בפתח תקווה.

על פי הדיווח, התינוקת נפלה מגובה של כמטר והייתה מעורפלת הכרה כאשר הגיעו צוותי החירום למקום. היא סבלה מחבלת ראש בעקבות הנפילה.

יו"ר הצלה אושי שלומוביץ וחובשי הצלה מנחם זינגר ומאיר אזולאי מסרו: "כשהגענו למקום עם אמבולנסים של הצלה ושל מד"א, מצאנו תינוקת כבת שנתיים כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלת ראש לאחר שנפלה מגובה של כמטר. יחד עם חובשים של מד"א, הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, ופינינו אותה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים שניידר בפתח תקווה."

רחוב הרב שך בבני ברק הוא אחד הצירים המרכזיים בעיר, ובימים האחרונים נרשמו בו מספר אירועי חירום. לפני מספר ימים נפצעו שתי אחיות חרדיות באותו רחוב בתאונת דרכים, כאשר הן נחבלו בראשן ובגפיהן בעקבות פגיעת רכב פרטי.
בני ברקמד"אנפילה מגובהשניידרארגון הצלה

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