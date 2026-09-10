אירוע חריג בשכונת רמת אהרון בבני ברק: משפחת טבשי טוענת כי נהג עצר את רכבו ברחוב בן עזאי בעיר, יצא מהרכב והכה את בנם בן ה-7. הנהג אותר על ידי המשטרה וטען מנגד כי נבהל מהילד שהתקרב לכביש וכי לא תקף אותו. לידי המשפחה קיים תיעוד קצר מהאירוע.

האירוע התרחש אתמול, יום רביעי, בסביבות השעה 14:00. לפי גרסת המשפחה, הנהג הבחין בילד בסמוך לכביש, עצר את רכבו, יצא ממנו והכה את הילד.

במשפחה מספרים כי עדי ראייה שהיו באזור שמעו את הצעקות וסברו בתחילה כי מדובר בתאונת דרכים. בתיעוד של כמה שניות מהאירוע, שנמצא בידי המשפחה, נראית ההתרחשות ובכלל זה מגע אלים של הנהג בילד.

מנגד, הנהג מסר למשטרה כי נבהל מהילד, שלטענתו קפץ לכביש, והכחיש כי תקף אותו. המשטרה איתרה את הנהג ושוחחה עמו, אולם בשלב זה לא ננקטו נגדו צעדים נוספים.

במשפחה דורשים שהאירוע ייבדק ושהנהג ייחקר בעקבות התיעוד והעדויות שנאספו. לאחר שלטענתם לא ננקטו נגד הנהג צעדים, המשפחה מתכוונת לפנות לתביעה אזרחית.