נשיא מונגוליה, אוחנאגיין חורלסוח (Ukhnaagiin Khürelsükh), בן 58, הפגין כוח מרשים במהלך ביקור ביחידה צבאית.

בסרטון שצולם במקום נראה הנשיא מסיר רק את המקטורן, נשאר בחולצה מכופתרת ועניבה, ושוכב על ספסל לחיצות חזה.

הוא מבצע 20 חזרות רצופות עם משקל של 100 ק"ג, תחת תשואות החיילים.לפי דיווחים מונגוליים, הביקור התקיים ביחידה 084 של הכוחות המזוינים.

חורלסוח, קצין צבא לשעבר בדרגת אלוף-משנה, הצטרף לאימון החיילים והוכיח כושר גופני גבוה לגילו. חורלסוח מכהן כנשיא מאז 2021, לאחר שכיהן כראש ממשלה.

מעבר לפוליטיקה, הוא ידוע כאישיות צבעונית: שירת בצבא, ייסד את מועדון ה-Harley-Davidson של מונגוליה, מנגן בגיטרה בלהקה, ומתעניין בספורט – כולל אגרוף, כושר, סקי, רכיבה על סוסים ואופנועי שטח.

שמו פירושו המילולי "גרזן ברונזה". הסרטון הפך לוויראלי במהירות ברשתות החברתיות, וזכה לתגובות מעורבות של התפעלות והומור. רבים ציינו את הפער בין הופעתו הרשמית (בחליפה) לבין הביצוע הפיזי, והשוו אותו למנהיגים אחרים שהדגישו בעבר את יכולותיהם הספורטיביות.