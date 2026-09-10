 דלג לתוכן הראשי
בזמן שביקר את חייליו

חרך את הרשת: הנשיא הוריד את החליפה - והרים משקולות כבדות במיוחד

קטע ויראלי שמסתובב ברשתות החברתיות מציג את נשיא מונגוליה בזמן שהוא מבקר את חייליו באחת היחידות | בשלב מסוים הנשיא נראה מפשיל שרוולים ומבצע אימון כוח באמצעות משקולת כבדה (מעניין) 

האימון של הנשיא
האימון של הנשיא (צילום: לפי סעיף 27א)

נשיא מונגוליה, אוחנאגיין חורלסוח (Ukhnaagiin Khürelsükh), בן 58, הפגין כוח מרשים במהלך ביקור ביחידה צבאית.

בסרטון שצולם במקום נראה הנשיא מסיר רק את המקטורן, נשאר בחולצה מכופתרת ועניבה, ושוכב על ספסל לחיצות חזה.

הוא מבצע 20 חזרות רצופות עם משקל של 100 ק"ג, תחת תשואות החיילים.לפי דיווחים מונגוליים, הביקור התקיים ביחידה 084 של הכוחות המזוינים.

חורלסוח, קצין צבא לשעבר בדרגת אלוף-משנה, הצטרף לאימון החיילים והוכיח כושר גופני גבוה לגילו. חורלסוח מכהן כנשיא מאז 2021, לאחר שכיהן כראש ממשלה.

מעבר לפוליטיקה, הוא ידוע כאישיות צבעונית: שירת בצבא, ייסד את מועדון ה-Harley-Davidson של מונגוליה, מנגן בגיטרה בלהקה, ומתעניין בספורט – כולל אגרוף, כושר, סקי, רכיבה על סוסים ואופנועי שטח.

שמו פירושו המילולי "גרזן ברונזה". הסרטון הפך לוויראלי במהירות ברשתות החברתיות, וזכה לתגובות מעורבות של התפעלות והומור. רבים ציינו את הפער בין הופעתו הרשמית (בחליפה) לבין הביצוע הפיזי, והשוו אותו למנהיגים אחרים שהדגישו בעבר את יכולותיהם הספורטיביות.
הרמת משקולותמונגוליה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר