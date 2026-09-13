רכס עלי טהאר ( צילום: מאת Mr.moyal )

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי אחרי חיסול המחבלים והשמדת מנהרות הטרור של החיזבאללה ברכס עלי טאהר, צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של החיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו.