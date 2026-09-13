שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי אחרי חיסול המחבלים והשמדת מנהרות הטרור של החיזבאללה ברכס עלי טאהר, צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של החיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו.
לדבריו, "מי שיתקרב לרכס עלי טאהר יושמד".
על פי שר הבטחון, רכס עלי טאהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, שכולל 700 קמ"ר מחוף הים במערב ועבור דרך מבצר הבופור ואזור החרמון במזרח.
"כפי שרה"מ נתניהו ואני הבהרנו פעמים רבות: אנחנו לא זזים מאזור הביטחון - וצה"ל לא ייסוג ולא ייערך מחדש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון", הודיע שר הבטחון.
כץ סיכם כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה באזור הביטחון ולסכל מחבלים ותשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע ולהסיר כל איום על כוחותינו - מכל מקום".
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