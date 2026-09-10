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אל תחמיצו

בלי שופר: הסוד המיוחד של ראש השנה שחל בשבת | מיוחד

אנחנו רגילים להילחם באגו, להיאבק בהרגלים ולנסות לכבוש את הטוב מבחוץ – אך ראש השנה שחל בשבת מגלה סוד עמוק ומשחרר בהרבה. הרב יואב חושף בשיעור מיוחד לראש השנה תשפ"ז מדוע השבת עצמה מכניסה אותנו היישר אל תוך המלך, ומלמד איך אפשר לצמוח, לפעול מתוך עוצמה פנימית ולהפסיק למדוד את עצמנו ללא הרף ביחס לאחרים (יהדות)

אנחנו רגילים לחשוב שצמיחה בנפש דורשת מאבק: להילחם בהרגלים, באגו, בצורך בהכרה ובנטייה להשוות את עצמנו לאחרים. אנחנו עושים מאמצים כדי להיות טובים יותר — אבל הטוב עדיין מרגיש כמו משהו חיצוני שעלינו לכבוש ולהשיג.

אבל ראש השנה שחל בשבת מגלה מדרגה עמוקה יותר של צמיחה: לא להוסיף עוד מאבק, אלא לגלות שהטוב כבר נמצא בתוכנו. שהוא אינו רק מעשה שאנחנו מצליחים לעשות מדי פעם, אלא המהות הפנימית שלנו — הזהות שממנה אנחנו יכולים לחיות.

בכל ראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא באמצעות תקיעת השופר. אבל השנה, כשהיום הראשון חל בשבת ואין בו תקיעת שופר, השבת עצמה מרוממת אותנו לדרגה אחרת: איננו עומדים מחוץ לארמון ומנסים להתקרב אל המלך — אנחנו מגלים שאנחנו כבר בפנים, חלק מן המלוכה.

בשיעור מיוחד לראש השנה תשפ"ז מסביר הרב יואב אקריש כיצד הגילוי הזה משנה את כל צורת ההתנהלות שלנו: אפשר לעשות טוב בלי להיות תלויים בתודה ובפרגון; להיות ענווים בלי להקטין את עצמנו; ולהפסיק לבדוק ללא הרף היכן אנחנו עומדים ביחס לאחרים. לא מפני שהפסקנו לעבוד ולהתאמץ, אלא מפני שהעבודה מתחילה ממקום פנימי וגבוה יותר.

זו ההזדמנות של ראש השנה הזה: לא רק לקבל עוד החלטה טובה, אלא לצמוח לדרגה חדשה בנפש ולגלות שהאדם שאנחנו מבקשים להיות כבר נמצא בתוכנו.
הרב יואב אקריש

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