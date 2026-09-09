 דלג לתוכן הראשי
מהפך בצמרת אקו"ם:

המלחין החסידי שהשאיר את שלמה ארצי מאחור וכבש את הפלייליסט

המוזיקה היהודית שוברת את תקרת הזכוכית של המיינסטרים הישראלי. איך הפך אלי קליין לאחד מעשרת המלחינים המושמעים ביותר בארץ? מדוע להיטים עם טקסטים מהמקורות עוקפים את ענקי הפופ והרוק, ומה זה אומר על השינוי הדרמטי בהרגלי ההאזנה של הקהל הישראלי?

2תגובות
הרשי קוטובסקי

אם מישהו עדיין היה זקוק להוכחה לכך שהמוזיקה החסידית והיהודית חצתה מזמן את גבולות הגזרה המגזריים ויצאה מהנישה אל לב הקונצנזוס, הנתונים הרשמיים של אקו"ם לשנה החולפת חושפים מהפך תרבותי של ממש. המלחין והיוצר אלי קליין, שחתום על פס הקול של המגזר החרדי בעשור האחרון, עשה היסטוריה כשהתברג לראשונה אל רשימת עשרת המלחינים המושמעים ביותר בישראל. הנתון המדהים הזה כולל את כלל תחנות הרדיו והמדיה בארץ, וכדי להבין את גודל ההישג, מספיק להסתכל על השמות שקליין השאיר מאחוריו, ובראשם לא אחר מאשר שלמה ארצי.

זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של תעשיית המוזיקה הישראלית שבה יוצר המזוהה באופן כל כך מובהק עם המוזיקה החסידית והדתית, מתברג בצמרת הרשימה היוקרתית של אקו"ם. בעבר, צמד היוצרים והמעבדים הפורה, אלי קליין ואיצי ברי, כבר ביססו את מעמדם בראש טבלת המעבדים המובילים והמושמעים. אולם, הכניסה לעשירייה הפותחת של המלחינים מהווה קפיצת מדרגה ושיא חדש שמצביע על חדירה עמוקה של הלחנים שלהם לכל בית בישראל.

ההצלחה המסחררת הזו אינה נשענת עוד רק על תחנות הרדיו הדתיות והחרדיות. הנתונים משקפים תמונת מצב רחבה הרבה יותר: להיטי הענק שיוצאים בקצב מסחרר מהאולפן של קליין וברי מככבים בפלייליסטים של התחנות הארציות והאזוריות, ומנוגנים ללא הפסקה באירועים ובחתונות בכל רחבי הארץ, תוך שהם חוצים מגזרים וקהלים.

מעבר להישג האישי יוצא הדופן של קליין, שנחשב בצדק לאחד הכוחות הפוריים והמשפיעים בתעשייה, מדובר בעדות לשינוי עמוק בהרגלי ההאזנה של הציבור הישראלי כולו. שירים המבוססים על טקסטים מהמקורות, עטופים במסרים של אמונה ומולבשים על לחנים סוחפים ועיבודים חדשניים, כבר לא נשארים סגורים בתוך הקהילה. הם מתחרים ראש בראש – ובהצלחה יתרה – מול ענקי הפופ, הרוק והזמר העברי הוותיק. עבור קליין והמוזיקה היהודית כולה, חותמת הרשמית הזו של אקו"ם מאשרת את מה שהשטח מרגיש כבר זמן רב: הלחנים האמוניים הפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול המגדיר את הישראליות החדשה.
מוזיקה חסידיתאלי קלייןאיצי ברישלמה ארציאקו"ם

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לטעמי מקום ראשון מגיע לבנצי שטיין האלוף במוזיקה החסידית
שירה
1
לא יודע אם בן ארצי מלחין כן או לא, מה שבטוח רמת העיבודים של השניים,אם בוחרים בין אחד לעשר שם אותם על אחד וחצי...
על המזח

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות המוזיקה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר