המלחין החסידי שהשאיר את שלמה ארצי מאחור וכבש את הפלייליסט

אם מישהו עדיין היה זקוק להוכחה לכך שהמוזיקה החסידית והיהודית חצתה מזמן את גבולות הגזרה המגזריים ויצאה מהנישה אל לב הקונצנזוס, הנתונים הרשמיים של אקו"ם לשנה החולפת חושפים מהפך תרבותי של ממש. המלחין והיוצר אלי קליין, שחתום על פס הקול של המגזר החרדי בעשור האחרון, עשה היסטוריה כשהתברג לראשונה אל רשימת עשרת המלחינים המושמעים ביותר בישראל. הנתון המדהים הזה כולל את כלל תחנות הרדיו והמדיה בארץ, וכדי להבין את גודל ההישג, מספיק להסתכל על השמות שקליין השאיר מאחוריו, ובראשם לא אחר מאשר שלמה ארצי.

זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של תעשיית המוזיקה הישראלית שבה יוצר המזוהה באופן כל כך מובהק עם המוזיקה החסידית והדתית, מתברג בצמרת הרשימה היוקרתית של אקו"ם. בעבר, צמד היוצרים והמעבדים הפורה, אלי קליין ואיצי ברי, כבר ביססו את מעמדם בראש טבלת המעבדים המובילים והמושמעים. אולם, הכניסה לעשירייה הפותחת של המלחינים מהווה קפיצת מדרגה ושיא חדש שמצביע על חדירה עמוקה של הלחנים שלהם לכל בית בישראל.

ההצלחה המסחררת הזו אינה נשענת עוד רק על תחנות הרדיו הדתיות והחרדיות. הנתונים משקפים תמונת מצב רחבה הרבה יותר: להיטי הענק שיוצאים בקצב מסחרר מהאולפן של קליין וברי מככבים בפלייליסטים של התחנות הארציות והאזוריות, ומנוגנים ללא הפסקה באירועים ובחתונות בכל רחבי הארץ, תוך שהם חוצים מגזרים וקהלים.

מעבר להישג האישי יוצא הדופן של קליין, שנחשב בצדק לאחד הכוחות הפוריים והמשפיעים בתעשייה, מדובר בעדות לשינוי עמוק בהרגלי ההאזנה של הציבור הישראלי כולו. שירים המבוססים על טקסטים מהמקורות, עטופים במסרים של אמונה ומולבשים על לחנים סוחפים ועיבודים חדשניים, כבר לא נשארים סגורים בתוך הקהילה. הם מתחרים ראש בראש – ובהצלחה יתרה – מול ענקי הפופ, הרוק והזמר העברי הוותיק. עבור קליין והמוזיקה היהודית כולה, חותמת הרשמית הזו של אקו"ם מאשרת את מה שהשטח מרגיש כבר זמן רב: הלחנים האמוניים הפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול המגדיר את הישראליות החדשה.