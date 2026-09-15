 דלג לתוכן הראשי
סינגל חדש ומרגש

אברומיש בסינגל חדש: 'א ישועה' - זעקה מהלב של חיפוש וציפייה

הזמר והיוצר משיק שיר אמוני ואישי • 'איך געב נישט אויף' - מסר של המשך והתמדה | הפקה מוזיקלית של יענקי כהן (מוזיקה)

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם ה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר אברומיש משיק את 'א ישועה' - שיר אמוני ואישי שנכתב מתוך מקום של התמודדות, חיפוש וציפייה לישועה. היצירה החדשה מציעה חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסר אישי עם מעטפת צלילית מרגשת.

השיר עוסק בבחירה להמשיך קדימה גם ברגעים של נפילה, ספק וחוסר ודאות, מתוך אמונה שיש תמיד עוד צעד שאפשר לעשות. דרך המילים הוא נוגע בקדושה, אחדות, תשובה ואמונה, ומזכיר שגם מתוך הקושי יכול להיוולד ניצוץ של התעוררות. זהו מסר שמדבר ישירות אל הלב ומחבר לעומק הרוחני של התקופה.

במרכז השיר עומד המסר הפשוט והחזק: 'איך געב נישט אויף' - אני לא מוותר. ממשיכים לחפש, להאמין ולקום מחדש, עד שתגיע הישועה. המילים מבטאות את המאבק הפנימי של כל אדם המחפש חיבור מחדש ודרך להמשיך קדימה, תוך שמירה על האמונה והתקווה.

את המילים והלחן יצר אברומיש עצמו, שהעניק לשיר את החותם האישי והרגשי שלו. ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי יענקי כהן, שידע להעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת תוך שמירה על העומק הרוחני של היצירה. השילוב בין הלחן המקורי להפקה המושקעת מעניק לשיר ממד נוסף של עושר צלילי ומקצועיות.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים שירים חדשים - ארי פרייזר בפרויקט מפתיע עם 'קדיש' בגרסת דאנס, מאיר שטרית בשיר 'לאהוב אותך מחדש', וזמרים נוספים שהביאו יצירות מרגשות לקהל. אברומיש מצטרף למסורת זו עם שיר שנוגע בנימי הלב ומעניק מסר של תקווה והמשך.
מוזיקהמוזיקה חסידיתיענקי כהןארי פרייזרמאיר שטרית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר