בשבוע שעבר התקיים בבית העם בירושלים מופע מיוחד של פיוטים מבית אבא וסליחות, שהעניק לקהל חוויה מוזיקלית רוחנית לקראת הימים הנוראים. המופע, שהתקיים בליווי תזמורת "פירקאת אל נור" בראשותו של המנצח ומנהל התזמורת אריאל כהן, כלל ביצועים מרגשים של פיוטי סליחות מסורתיים.

את הערב פתח כהן עם פיוטי סליחות לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, כשהתזמורת המלאה מלווה את הביצועים בעיבודים מוזיקליים עשירים. האווירה הרוחנית של המופע, המשלבת בין המסורת העתיקה של הפיוטים לבין מעטפת צלילית עכשווית, יצרה חוויה מיוחדת עבור הנוכחים.

ישי סודרי בליווי נגנים ( צילום: אשר כהן סושיאל "פירקאת אל נור" )

ישי סודרי בליווי נגנים - צילום: אשר כהן סושיאל "פירקאת אל נור"

הרגע המיוחד של הערב הגיע כאשר הוזמן אל הבמה החזן והפייטן ישי סודרי, שביצע מספר פיוטים מרגשים. סודרי פתח את הופעתו עם הפיוט "בזכרי על משכבי" מתוך הסליחות, ביצוע שנגע ישירות ללבבות הקהל והעניק לפיוט המסורתי פרשנות מרגשת ועמוקה.

המופע התאפיין בהשתתפות נגנים רבים, שהעניקו למוזיקה עושר צלילי מיוחד. השילוב בין קולו של סודרי, הידוע ביכולתו להעביר את עומק התפילה והפיוט, לבין הליווי התזמורתי המקצועי, יצר אווירה של התעוררות רוחנית המתאימה לתקופת ימי הרחמים.

הערב המוזיקלי מצטרף לשורה של אירועים מוזיקליים המתקיימים בתקופה זו של השנה, כשזמרים ופייטנים רבים משיקים יצירות חדשות ומופיעים במופעים מיוחדים לקראת הימים הנוראים. המופע בבית העם בירושלים הציע לקהל חוויה אותנטית של פיוטי סליחות במעטפת מוזיקלית מרשימה.