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אלפי החסידים סבבו כחומה

בדמעות ובבכיות; תיעוד מיוחד ממעמד 'התרת נדרים' של הרבי מסקווירא

תיעוד מיוחד ממעמד השיא של ערב יום הדין בצל קודשו של האדמו"ר מסקווירא בעת מעמד 'התרת נדרים' | כמו כן תיעוד מהיערכות של חברת "Rentastic Party Rental" בבית העלמין בשיכון לקראת הגעת אלפי החסידים לשפוך שיח באוהל האדמו"ר זצ"ל (חסידים)

האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)

אחד מרגעי השיא של חודש תשרי בחצר הקודש סקווירא, הוא מעמד 'התרת נדרים' שעורך האדמו"ר בערב ראש השנה.

במהלך המעמד המרגש, עמד האדמו"ר במרכז בית המדרש כשהוא מוקף בבניו הרבנים הצדיקים, בעוד אלפי החסידים מסובבים אותם כחומה בצורה. האדמו"ר אמר את הנוסח מתוך בכיות עצומות.

במקביל, אלפי החסידים פוקדים בימי הרחמים והרצון את הציון הקדוש של האדמו"ר מסקווירא זי"ע הטמון בבית העלמין בשיכון.

לקראת נהירת ההמונים הושלמו במקום עבודות תשתית נרחבות. חברת ההפקות "Rentastic Party Rental" הקימה בבית העלמין מתחמי הצללה ואוהלי תפילה ממוזגים, אשר משרתים את המוני הבאים לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה על הכלל והפרט.

האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
האדמו"ר מסקווירא בהתרת נדרים (צילום: ניסן ב. - JDN)
חברת Rentastic Party Rental בהכנות בבית העלמין בשיכון סקווירא (צילום: JDN)
חברת Rentastic Party Rental בהכנות בבית העלמין בשיכון סקווירא (צילום: JDN)
חברת Rentastic Party Rental בהכנות בבית העלמין בשיכון סקווירא (צילום: JDN)
חברת Rentastic Party Rental בהכנות בבית העלמין בשיכון סקווירא (צילום: JDN)
חברת Rentastic Party Rental בהכנות בבית העלמין בשיכון סקווירא (צילום: JDN)
חברת Rentastic Party Rental בהכנות בבית העלמין בשיכון סקווירא (צילום: JDN)

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ראש השנהימים נוראיםהאדמו"ר מסקוויראבית העלמיןהתרת נדרים

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