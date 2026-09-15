אחד מרגעי השיא של חודש תשרי בחצר הקודש סקווירא, הוא מעמד 'התרת נדרים' שעורך האדמו"ר בערב ראש השנה.
במהלך המעמד המרגש, עמד האדמו"ר במרכז בית המדרש כשהוא מוקף בבניו הרבנים הצדיקים, בעוד אלפי החסידים מסובבים אותם כחומה בצורה. האדמו"ר אמר את הנוסח מתוך בכיות עצומות.
במקביל, אלפי החסידים פוקדים בימי הרחמים והרצון את הציון הקדוש של האדמו"ר מסקווירא זי"ע הטמון בבית העלמין בשיכון.
לקראת נהירת ההמונים הושלמו במקום עבודות תשתית נרחבות. חברת ההפקות "Rentastic Party Rental" הקימה בבית העלמין מתחמי הצללה ואוהלי תפילה ממוזגים, אשר משרתים את המוני הבאים לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה על הכלל והפרט.
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