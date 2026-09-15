אלפי החסידים סבבו כחומה בדמעות ובבכיות; תיעוד מיוחד ממעמד 'התרת נדרים' של הרבי מסקווירא תיעוד מיוחד ממעמד השיא של ערב יום הדין בצל קודשו של האדמו"ר מסקווירא בעת מעמד 'התרת נדרים' | כמו כן תיעוד מהיערכות של חברת "Rentastic Party Rental" בבית העלמין בשיכון לקראת הגעת אלפי החסידים לשפוך שיח באוהל האדמו"ר זצ"ל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:57