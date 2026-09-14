לפני ימי הדין | האדמו"רים עלו לברך ולהתברך אצל זקן רבני ברסלב • צפו
במהלך השבוע האחרון עלו אדמורי"ם ורבנים לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, לברך ולהתברך בברכת השנים | צפו בתיעוד מביקורי האדמו"רים מתולדות אהרן, גאלאנטא, זוויעהל, והגה"צ ר' גמליאל רבינוביץ (חסידים)
רגעי הוד ורוממות באנטוורפן שבבלגיה: אלפי חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי אירופה נהרו באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה אל היכל בית המדרש הגדול של חסידות פשעווארסק, לאמירת סליחות 'זכור ברית' בצל האדמו"ר • צפו (חסידים)
ברגעים האחרונים של שנת תשפ"ו, קיימו כמה מאדמו"רי העיר בני ברק את המנהג העתיק של התרת נדרים, במטרה להיכנס לשנה החדשה כשהם נקיים מכל נדר ושבועה | בחלק מחצרות הקודש התייצבו האדמו"רים בםני זקני החסידים, וחלקם התייצבו בפני דיינים ומורי הוראה | שוקי לרר תיעד את רגעי ההוד מהיכלי הקודש ומגיש גלרייה מרהיבה מחצרות האדמו"רים מנדבורנה, פרמישלאן, סאדיגורה, מחנובקא בעלזא, טעמשוואר ומודז'יץ (חסידים)
רבבות חסידים ואנשי מעשה גדשו את היכלי בתי המדרש בעיר התורה והחסידות בני ברק במהלך ימי ראש השנה, שם זכו לרגעים נעלים של התעלות וכיסופים בצל הקודש • הצלם שוקי לרר מגיש גלריית ענק מעריכת הטישים של נעילת החג בחצרות הקודש ויז'ניץ, דאראג, סאדיגורה, שבט הלוי, מחנובקא בעלזא, מודז'יץ וקוזמיר (חסידים)
בליל החג הראשון של ראש השנה חש האדמו"ר ממודז'יץ בחולשה בלבו ופונה לבית החולים • למרות המלצת כוחות ההצלה, התעקש הרבי להתאשפז ב'מעייני הישועה' – ובבוקר החג יצא מבית החולים במסירות נפש כדי לעבור לפני התיבה בבית מדרשו • בחסידות קוראים להעתיר בתפילה לרפואתו (חסידים)
בראש השנה, האבות הקדושים מגישים לפני מלך העולם את הזכויות של כל אחד מישראל, וגם משה רבינו עליו השלום עומד שם, ונוהג כמו סרסור פונה אנה ואנה - ומכניס את זכויותיהם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא | הסגולה למוצאי שבת וחג (חסידים)
בתום ביקור ממושך ומרומם בארץ הקודש, המריא האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בחזרה למעון קודשו בארצות הברית לקראת חודש החגים • מהתפילה המרגשת מול שריד בית מקדשנו שנמשכה שעות מתוך הדמעות ועד הזריחה, דרך הציון הקדוש בנתניה ועד לביקור התודה המיוחד אצל האדמו"ר מביאלה • צפו בתיעוד המסכם (חסידים)
ימים אחדים לאחר שמחת בר המצווה הגדולה שנחגגה בהשתתפות אלפי החסידים, זכו ילדי כיתתו של חתן המצוות, נכדו הבכור של האדמו"ר מרחמסטריווקא, לשעה עילאית ומרוממת להסב במסיבה פנימית שנערכה במיוחד עבורם | במהלך השמחה הופיע בהדרו האדמו"ר מרחמסטריווקא, אשר נשא אמרות קודש, דברי חיזוק והדרכה לצעירי הצאן (חסידים)
אלפי חסידי תולדות אהרן גייסו מיליוני שקלים למוסדות החסידות זכו השבוע למסע הוקרה מרומם למירון בראשות האדמו"ר • בסיום המעמד האדיר עברו במשך שעתיים לפני האדמו"ר שהעניק להם י"ב חלות ותפוח לברכה • תיעוד וסיקור מרומם (חסידים)
לרגל השמחה במעונו של ש"ב האדמו"ר מאופלע שהשיא את בתו הכלה למזל"ט, ערך האדמו"ר מאמשינוב שמחת שבע ברכות מיוחדת במעונו שבירושלים, בהשתתפות הסבים הרמים של החתן, האדמו"רים מלעלוב ומודז'יץ | צפו בגלריה (חסידים)
רישום המפלגה החדשה ביממה האחרונה עורר הדים וגרר האשמות על פילוג, אך מאחורי הקלעים, הברית האיתנה בין חסידות בעלזא לסיעת שלומי אמונים מציגה נרטיב שונה לחלוטין על האופן שבו פורקה השותפות ההיסטורית | המסר שלהם חד וברור: "המהלך הנוכחי אינו פילוג, אלא צעד דרמטי ומתבקש שנועד להפקיע את המפלגה ממי שניכס אותה לעצמו" | הסיפור המלא (חסידים)
בשעות האחרונות התבשרו חסידי ויז'ניץ כי במהלך היום הגיע האדמו"ר לבית החולים לאחר שחש בחולשה • לאחר סדרת בדיקות שתוצאותיהן יצאו תקינות, שוחרר האדמו"ר ושב לבית האכסניה במושב אורה • בחסידות מבקשים להמשיך להעתיר לרפואתו (חסידים)
0 תגובות