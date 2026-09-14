ברכת השנים לפני ימי הדין | האדמו"רים עלו לברך ולהתברך אצל זקן רבני ברסלב • צפו במהלך השבוע האחרון עלו אדמורי"ם ורבנים לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, לברך ולהתברך בברכת השנים | צפו בתיעוד מביקורי האדמו"רים מתולדות אהרן, גאלאנטא, זוויעהל, והגה"צ ר' גמליאל רבינוביץ (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:42