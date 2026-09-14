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ברכת השנים

לפני ימי הדין | האדמו"רים עלו לברך ולהתברך אצל זקן רבני ברסלב • צפו

במהלך השבוע האחרון עלו אדמורי"ם ורבנים לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, לברך ולהתברך בברכת השנים | צפו בתיעוד מביקורי האדמו"רים מתולדות אהרן, גאלאנטא, זוויעהל, והגה"צ ר' גמליאל רבינוביץ (חסידים)

ביקורי רבנים במעונו של הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מתולדות אהרן בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מזוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מזוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מזוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מגאלאנטא בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מגאלאנטא בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מגאלאנטא בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגר"ג רבינוביץ בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגר"ג רבינוביץ בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגר"ג רבינוביץ בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגר"ג רבינוביץ בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגר"ג רבינוביץ בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)

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האדמו"ר מזוועהילהאדמו"ר מתולדות אהרןהרב יעקב מאיר שכטרהמקובל רבי גמליאל רבינוביץהאדמו"ר מגאלנטא

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