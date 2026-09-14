הָשֵׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקֹב אשמורת הבוקר בבלגיה; אלפים בסליחות בצל הצדיק מפשעווארסק רגעי הוד ורוממות באנטוורפן שבבלגיה: אלפי חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי אירופה נהרו באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה אל היכל בית המדרש הגדול של חסידות פשעווארסק, לאמירת סליחות 'זכור ברית' בצל האדמו"ר • צפו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:07