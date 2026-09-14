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הָשֵׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקֹב

אשמורת הבוקר בבלגיה; אלפים בסליחות בצל הצדיק מפשעווארסק

רגעי הוד ורוממות באנטוורפן שבבלגיה: אלפי חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי אירופה נהרו באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה אל היכל בית המדרש הגדול של חסידות פשעווארסק, לאמירת סליחות 'זכור ברית' בצל האדמו"ר • צפו (חסידים)

האדמו"ר מפשעווארסק בסליחות זכור ברית (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בסליחות זכור ברית (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בסליחות זכור ברית (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בסליחות זכור ברית (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בסליחות זכור ברית (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בסליחות זכור ברית (צילום: באדיבות המצלם)

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סליחותערב ראש השנההאדמו"ר מפשעווארסקזכור ברית

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