נמשכים המאמצים לשחרר את גופתו של יצחק אלמקייס, תושב אנגליה ואב לשבעה ילדים, ששהה בתקופה האחרונה בעיר אומן שבאוקראינה וגופתו אותרה מוטלת ביער סמוך לציון רבי נחמן מברסלב זצ"ל.
כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', גופתו אותרה במהלך החג ביער הסמוך לציון הקדוש. אהרון בן הרוש, מנהל המשלחת וסגן ראש סניף איחוד הצלה באומן, מסר בצאת החג: "במהלך החג טופל מקרה של אדם (יהודי תושב אנגליה) שאותר מוטל ללא רוח חיים ביער. נסיבות המקרה בבדיקה".
עסקני הרפואה וברסלב פועלים גם הבוקר מול הרשויות המקומיות לשחרור הגופה לקבורה בהקדם ככל הניתן.
0 תגובות