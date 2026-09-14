איראן פנתה בחודשים האחרונים לרוסיה בבקשה לקבל כטב"מים מתקדמים מדגמי גרן-4 וגרן-5, המצוידים במנועי סילון, כדי להשתמש בהם במלחמה נגד ארצות הברית וישראל. כך עולה מדיווח שפורסם ב'פייננשל טאימס'.

על פי הדיווח, הכטב"מים החדשים של רוסיה תקפו בשבועות האחרונים יעדים רבים באוקראינה, והצליחו לחדור דרך מערכות ההגנה האווירית בשיעור גבוה בהרבה מקודמיהם בעלי מנועי המדחף. היכולת המשופרת של הכלים החדשים להתחמק ממיירטים הפכה אותם לנכס מבוקש עבור טהרן.

רוסלן פוחוב, מנהל מכון המחקר הרוסי 'המרכז לניתוח אסטרטגיות וטכנולוגיות' אמר לעיתון: "הסיבה לכך שרוסיה הצליחה להקים קו ייצור חדש ומשמעותי מאפס, נעוצה בכך שמבחינה טכנולוגית התהליך פשוט בהרבה מייצור כלים כמו טנקים, הדורשים מכונות עיבוד עצומות, ייחודיות ויקרות".

הבקשה האיראנית מגיעה על רקע ההידוק המתמשך של הברית בין מוסקבה לטהרן, תוך שמוסקבה ממשיכה לספק לאיראן יכולות צבאיות מתקדמות. שיתוף הפעולה הצבאי בין שתי המדינות התעצם במהלך המלחמה באוקראינה, כאשר איראן סיפקה לרוסיה כטב"מים מסוגים שונים.