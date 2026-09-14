 דלג לתוכן הראשי
הרצח המזעזע בבית שמש

כתב אישום נגד הדוקר: דקר ילד בן 7 למוות בבריכה ופצע את בן דודו

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ליאל איפרגן, שדקר למוות את הלל דדון בן ה־7 ופצע קשה בן דודו בעת ששיחקו בבריכה (משפט)

4תגובות
הזירה המזוויעה (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ליאל איפרגן, בן 26 מ, בגין רצח בנסיבות מחמירות של הלל מרדכי דדון ז"ל וניסיון רצח של בן דודו. על פי האישום, איפרגן דקר את שני הילדים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית בעיר.

כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד יעל איגרא מפרקליטות מחוז ירושלים, מתאר כיצד בחודש שעבר, בשעות אחר הצהריים, שיחקו שני הילדים בבריכה מתנפחת שהוצבה בחצר הבית.

על פי הנטען, איפרגן יצא בריצה מיחידת הדיור הסמוכה שבה הוא מתגורר, כשהוא מצויד בסכין. הוא נכנס לחצר, ניגש אל הבריכה ודקר את הלל בחזהו ואת בן דודו בצווארו, בכוונה להמית את השניים.

עוד נטען בכתב האישום כי לאחר הדקירות נמלט איפרגן בחזרה ליחידת הדיור שבה התגורר וניקה את הסכין מהדם.

כתוצאה מהדקירה נגרמה להלל פגיעה קשה בחזה, שהביאה למותו. בן דודו נפצע בצווארו וסבל מדימום פעיל. הוא הובהל לניתוח, הורדם והונשם, ואושפז בבית החולים במשך שלושה ימים.

כתב האישום מייחס לאיפרגן עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. לצד הגשת כתב האישום, הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

מהפרקליטות נמסר: "אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחתו של הלל מרדכי דדון ז"ל ומייחלים להחלמתו המלאה של בן דודו. קשה לתפוס את הפער שבין משחק תמים של שני ילדים בבריכה לבין החלטתו של הנאשם, להצטייד בסכין וליטול את חייהם".

עוד הוסיפו בפרקליטות כי "כתב האישום שהוגש היום מבטא את חומרתם יוצאת הדופן של המעשים המיוחסים לנאשם ואת התוצאה הקשה והבלתי הפיכה שאליה הובילו".
בית שמשרצחפרקליטות המדינההלל מרדכי דדוןליאל איפרגן

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
לכלא עד יום מותו, ללא אפשרות חנינה.
אמא עצובה
3
מצטרפת . עונש מוות לרוצח האכזרי
גיילי
2
איני יכול לעלות בדעתי רצח אצל יהודים, ועוד ביום הקדוש ראש השנה, בושה וחרפה שיהודי כביכול מסוגל לרצוח, ועוד, בראש השנה. אני מזועזע עד עומק נפשי. אמנם מובא שצריך לדון אותו לכך זכות, ובפרט בראש השנה, אבל איך יהודי יכול להגיע לכזו דרגה תחתונה,ירחם ה',
שמחה ק.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר