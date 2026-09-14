פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ליאל איפרגן, בן 26 מבית שמש, בגין רצח בנסיבות מחמירות של הלל מרדכי דדון ז"ל וניסיון רצח של בן דודו. על פי האישום, איפרגן דקר את שני הילדים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית בעיר.

כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד יעל איגרא מפרקליטות מחוז ירושלים, מתאר כיצד בחודש שעבר, בשעות אחר הצהריים, שיחקו שני הילדים בבריכה מתנפחת שהוצבה בחצר הבית.

על פי הנטען, איפרגן יצא בריצה מיחידת הדיור הסמוכה שבה הוא מתגורר, כשהוא מצויד בסכין. הוא נכנס לחצר, ניגש אל הבריכה ודקר את הלל בחזהו ואת בן דודו בצווארו, בכוונה להמית את השניים.

עוד נטען בכתב האישום כי לאחר הדקירות נמלט איפרגן בחזרה ליחידת הדיור שבה התגורר וניקה את הסכין מהדם.

כתוצאה מהדקירה נגרמה להלל פגיעה קשה בחזה, שהביאה למותו. בן דודו נפצע בצווארו וסבל מדימום פעיל. הוא הובהל לניתוח, הורדם והונשם, ואושפז בבית החולים במשך שלושה ימים.

כתב האישום מייחס לאיפרגן עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. לצד הגשת כתב האישום, הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

מהפרקליטות נמסר: "אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחתו של הלל מרדכי דדון ז"ל ומייחלים להחלמתו המלאה של בן דודו. קשה לתפוס את הפער שבין משחק תמים של שני ילדים בבריכה לבין החלטתו של הנאשם, להצטייד בסכין וליטול את חייהם".

עוד הוסיפו בפרקליטות כי "כתב האישום שהוגש היום מבטא את חומרתם יוצאת הדופן של המעשים המיוחסים לנאשם ואת התוצאה הקשה והבלתי הפיכה שאליה הובילו".