הזירה, הלילה לאחר חצות ( צילום: דוברות זק"א )

טרגדיה קשה התגלתה הלילה (בין ראשון לשני) בשעות הלילה המאוחרות בדירה ברחוב עזר יולדות בירושלים, כאשר אישה כבת 40 אותרה ללא רוח חיים - יותר מיממה לאחר פטירתה. בן משפחה שהגיע לדירה בצאת החג גילה את הממצא הקשה.