טרגדיה קשה התגלתה הלילה (בין ראשון לשני) בשעות הלילה המאוחרות בדירה ברחוב עזר יולדות בירושלים, כאשר אישה כבת 40 אותרה ללא רוח חיים - יותר מיממה לאחר פטירתה. בן משפחה שהגיע לדירה בצאת החג גילה את הממצא הקשה.
סמוך לשעה 23:00 התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על האישה שאותרה בדירתה. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים הוזעקו למקום וטיפלו בזירה בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.
על פי הנמסר, בערב החג עוד הייתה האישה בקשר עם בני משפחתה. רק בצאת החג, כאשר בן משפחה הגיע לדירה, התגלה הממצא הקשה.
הרב בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים, פעל מול קציני המשטרה להסדרת ההליכים. בזכות הפעילות המהירה, המנוחה שוחררה לקבורה ישירות מהזירה, ואמבולנס זק"א העביר אותה לבית הלוויות שמגר.
הרב בנצי אוירינג והרב מאיר אקער, קמב"ץ זק"א מחוז ירושלים, שטיפלו בזירה, מסרו: "מדובר באישה כבת 40 שאותרה בביתה יותר מיממה לאחר מותה. בן משפחתה שהגיע לדירה לאחר צאת החג גילה אותה ללא רוח חיים.
"מתנדבי זק"א מחוז ירושלים טיפלו בזירה בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. לאחר הפעילות בזירה, המנוחה שוחררה לקבורה, מתנדבי זק"א סייעו בהעברת המנוחה לבית הלוויות שמגר".
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