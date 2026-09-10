בהתרגשות ובשמחה רבה קיבלו השבוע בני קהילת נדבורנה בקריית גת את פני האדמו״ר מנדבורנה, שהגיע לביקור מיוחד בקרב בני הקהילה, לרגל התפתחותה המבורכת של הקהילה ולקראת הימים הנוראים הבעל״ט.

גולת הכותרת של הביקור הייתה בית המדרש החדש והמפואר של הקהילה, ההולך ונשלם בימים אלו. בית הכנסת החסידי הראשון בעיר הנבנה בפאר והדר ובהיקף כה מרשים, אשר עתיד להיות בית נאמן לתורה, לתפילה ולחיי החסידות עבור בני הקהילה המתפתחת בקריית גת.

עם הגיעו לעיר נכנס האדמו״ר לבניין בית המדרש וערך הרבי סיור בבניין, כשהוא מתעניין מקרוב בכל פרט ופרט, בקצב התקדמות העבודות ובהכנות לקראת השלמת הבניין ופתיחתו.

בהמשך התפלל האדמו״ר תפילת מעריב בבניין בית המדרש, במעמד בני הקהילה, כאשר תפילה זו הוסיפה נופך מיוחד לביקור והעניקו לבני הקהילה תחושה מרוממת של בית מקדש מעט ההולך ונבנה לנגד עיניהם.

לאחר מכן התקיימה קבלת קהל, כאשר בין הנכנסים לקו"פ נכנסו רבני הקהילות ואישי ציבור בעיר, ובהם הרה״ג רבי דוד שובקס, רב קהילת בעלזא, הרה״ג רבי מרדכי חרז, רב קהילת ׳קהל חסידים׳, ועוד אישי ציבור מכובדים.

האדמו״ר קיבלם בחיבה ובמאור פנים, ושוחח עמם בענייני הקהילה והחינוך ובענייני השעה, ובירכם בברכות לקראת השנה החדשה. בני הקהילה נפרדו מהביקור בתחושת התעלות ושמחה, כשהם נושאים עמם את ברכת הקודש לקראת הימים הנוראים.