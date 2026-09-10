כוחות הביטחון פועלים החל משעות הלילה בסריקות נרחבות באיזור השומרון, לאחר דיווח על אדם שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור.

מדובר ביניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנראה לאחרונה אתמול (רביעי) בשעות הערב באיזור העיר אריאל. הנעדר אותר לפני זמן קצר כשהוא בריא.

כזכור עם קבלת הדיווח, כוחות משטרה יחד עם כוחות צה"ל החלו בסריקות אחר הנעדר. בנוסף, גופי הביטחון הקימו חפ"ק בין-ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות, מאמצי גורמי איסוף מודיעין, הפעלת יחידות מיוחדות בהן יחידת העילית 'מצדה' של שירות בתי הסוהר והזנקת מסוק משטרתי של המערך האווירי במטרה לאתרו תוך שמירה על שלומו וביטחונו.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, דוברות שירות הביטחון הכללי, דוברות שירות בתי הסוהר ודובר צה"ל, "המאמצים לאיתור הנעדר נמשכים בשעות אלו במספר זרועות במקביל. הכוחות פועלים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובשיתוף פעולה הדוק בין הגופים השונים".