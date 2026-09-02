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שרשרת עצורים

"שיירת הכבוד" שאורגנה לאסיר ששוחרר מהכלא השתבשה באמצע הכביש

שוטרי תחנת חיפה סיכלו שיירת כבוד שתוכננה לרגל שחרורו של אסיר מבית הכלא. במהלך הפעילות איתרו הכוחות את השיירה נעה על כביש 4, סמוך לקדימה, חסמו אותה ועכבו את המעורבים. חמישה חשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים (בארץ)

3תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי תחנת חיפה, בשיתוף יחידות משטרתיות נוספות ולוחמי שירות בתי הסוהר, הובילה לסיכול מתוכנן של שיירת כבוד מפוארת שנועדה לחגוג את שחרורו של אסיר מבין כתלי הכלא.

האירוע, שהיה אמור להוות מפגן תמיכה והפגנת כוח על הצירים המרכזיים, נגדע באיבו בזכות מודיעין מדויק והיערכות מוקדמת של כוחות הביטחון.

המשטרה מסרה היום (רביעי) כי המארב המשטרתי הוצב לאורך הציר עד לאיתורה של השיירה כשהיא בתנועה על כביש 4, בסמוך ליישוב קדימה. הלוחמים ביצעו חסימה יזומה של כלי הרכב, השביתו את המשך הנסיעה והחלו באופן מיידי בעיכוב כלל המעורבים שנכחו במקום. במהלך המבצע הנחוש נעצרו חמישה חשודים מרכזיים והועברו לחקירה מקפת בתחנת המשטרה, בסיומה שוחררו בתנאים מגבילים בהתאם לממציאי החקירה.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

בתיעוד שמפיצה דוברות המשטרה מזירת האירוע, ניתן לראות את רגעי השליטה האופרטיבית של הכוחות בשטח. התיעוד מציג רכב פנאי-שטח יוקרתי מסוג ב.מ.וו בצבע לבן כשהוא עומד בצד הדרך עם מכסה מנוע ודלת תא מטען פתוחים לרווחה, בעוד השוטרים והבלשים עורכים בו חיפוש קפדני ומדוקדק. ברקע נראים החשודים כשהם מעוכבים על המדרכה, מורדים לקרקע ויושבים בצמוד לגדר קש, תחת אבטחה צמודה ופיקוח הדוק של שוטרים ובלשים בלבוש אזרחי וזיהוי משטרתי.

במשטרת ישראל מדגישים כי מדובר בחלק מתפיסה אופרטיבית רחבה שמטרתה לגדוע תופעות של הדרת פשיעה וגילויי תמיכה בעבריינים במרחב הציבורי. במערכת האכיפה מבהירים כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות, ביד קשה ובאפס סובלנות נגד אירועים מסוג זה, על מנת להבטיח את הסדר הציבורי ולשמור על ביטחונם של כלל אזרחי ישראל.

3 תגובות

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3
טוב מאד! ככה צריך לטפל בהם כמו מחבלים ומי שחושב לקחת חלק בליצנות הזו שידע שגם הוא עשוי לגמור בכלא בעצמו.
רק לא ג ושס
2
כל הכבוד למשטרת ישראל!
דב
1
לא ראינו את המשטרה פועלת פעילות יזומה בקפלן….ממתי מותר לעצור שיירה ללא כל סיבה חוקית… איפה המשטרה יוזמת פעילות נגד הפשיעה הערבית והפשיעה בדרום ובדרום תל אביב וכו׳ כנראה שאין למשטרה יותר בעיות להתמודד איתם, רק החרדים… שמתנגדים לממשלה ולרדיפתם על ידי ״שלטון החוק״…בע״מ…
Marc

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