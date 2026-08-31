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החשד לשוחד במיליונים

מעצר ראש המועצה ובני המשפחה: צפו בתיעוד ראשוני מפשיטת המשטרה

המשטרה פשטה הבוקר בכוחות גדולים על יישוב בדרום הארץ ועצרה 7 חשודים, ביניהם ראש מועצה מכהן ובני משפחתו, בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית | צפו בתיעוד מהפשיטה (משטרה)

1תגובות
תיעוד מהפעילות וסינק של רפ"ק איתי עיני, כוח משימה-מכרזים יאל"כ להב 433
תיעוד מהפעילות וסינק של רפ"ק איתי עיני, כוח משימה-מכרזים יאל"כ להב 433 (צילום: דוברות המשטרה)

בחודשים האחרונים התנהלה בכוח משימה-מכרזים ביאל"כ להב 433, חקירה סמויה בשיתוף מחוז דרום של , בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה והפרת אומנים, העסקת עובדים במועצה בצורה פיקטיבית וזאת במטרה לקבל כספים במרמה מהמועצה ולשלשלם לכיסם הפרטי של החשודים.

היום (שני) עם המעבר לשלב הגלוי של חקירת הפרשייה, שוטרי יאל"כ יחד עם שוטרי מחוז דרום, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב, לוחמי מתפ"א, לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב ולוחמי יחידת הגדעונים 33, עצרו 7 חשודים בניהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו ועיכבו 6 חשודים נוספים.

בהתאם לצורכי החקירה, החשודים יובאו בהמשך היום להארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.

מהמשטרה נמסר כי "מדובר בפעילות משילות משמעותית נוספת בשרשרת הפעולות של משטרת ישראל, נגד הפשיעה והעבריינים במגזר הבדואי בנגב, אשר מנסים להפוך רשויות חוק רשמיות למאחזי פשיעה ולפלטפורמה לפעולות עברייניות".
משטרהמעצרראש מועצה

1 תגובות

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בסוף יצא מזה כלום אחד גדול כרגיל. לא שט י יודע במי מדובר רק זו דרכה של המשטרה והפרקליטות
יו

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