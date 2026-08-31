מעצר דרמטי: ראש מועצה בדרום נעצר בחשד לשוחד ומרמה במיליונים

פעילות אכיפה משמעותית של משטרת ישראל הובילה הבוקר (שני) למעצרם של שבעה חשודים, ביניהם ראש מועצה מכהן באזור הדרום ובני משפחתו, בחשד לעבירות שוחד חמורות, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית.

על פי החשד, ראש המועצה ניצל את תפקידו הציבורי ואת מעמדו בצורה שיטתית לקידום אינטרסים כלכליים פרטיים. החקירה מתמקדת בחשדות לקבלת שוחד תוך הטיית מכרזים ציבוריים, מרמה והפרת אמונים, והעסקת עובדים במועצה בצורה פיקטיבית במטרה לקבל כספים במרמה מהמועצה ולשלשלם לכיסם הפרטי של החשודים.

פעילות משולבת נרחבת

במעבר לשלב הגלוי של החקירה, פעלו שוטרי יאל"כ להב 433 יחד עם כוחות נרחבים: לוחמי מתפ"א, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב, שוטרי מחוז דרום, לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב ולוחמי יחידת הגדעונים 33. במסגרת הפעילות נעצרו שבעה חשודים, כולל בכירים במועצה, ראש המועצה ובני משפחתו, ועוכבו שישה חשודים נוספים.

במקביל למעצרים, בוצעו חיפושים מקיפים במשרדי הרשות המקומית, שם נתפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית העשויים לשפוך אור נוסף על היקף הפרשה. הפרשייה מתנהלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחוז דרום, רשות המסים (מע"מ ומס הכנסה), הרשות לאיסור הלבנת הון, ומלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

מאבק בפשיעה במגזר הבדואי

ממשטרת ישראל נמסר כי מדובר בפעילות משילות משמעותית נוספת בשרשרת הפעולות נגד הפשיעה והעבריינים במגזר הבדואי בנגב. "עבריינים אלו מנסים להפוך רשויות חוק רשמיות למאחזי פשיעה ולפלטפורמה לפעולות עברייניות", נמסר מהמשטרה.

בהתאם לצורכי החקירה, החשודים יובאו בהמשך היום להארכת מעצרם בבית המשפט השלום בראשון לציון. החקירה ממשיכה, והרשויות בוחנות את מלוא היקף הפרשה ומעורבותם של גורמים נוספים.