קטין בן 15 נעצר בסוף השבוע האחרון בעיר העתיקה בירושלים, לאחר שתצפיתני מרכז השליטה "מבט 2000" זיהו במצלמות כי הוא בוטע בגור חתולים באזור שער האריות. החשוד, תושב האזור, הועבר לחקירה במרחב דוד ובתום ההליכים שוחרר למעצר בית.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע התרחש ברחוב שער האריות, כאשר תצפיתני מרכז במרכז השליטה זיהו בזמן אמת את מעשה ההתעללות. מיד עם קבלת הדיווח, יצאו שוטרי מרחב דוד ולוחמי מג"ב ירושלים, גדוד העתיקה, לפעולות איתור נרחבות.

במהלך הפעילות, שנעשתה בסיוע והכוונה של תצפיתני "מבט 2000", זוהה הקטין החשוד במעשה. השוטרים עצרו אותו במקום והעבירו אותו לחקירה מעמיקה במרחב דוד. בחקירתו התברר כי הקטין הכה ובעט בגור החתולים, מעשה המהווה עבירה חמורה על חוק צער בעלי חיים.

בתום החקירה הובא החשוד בפני בית משפט השלום בירושלים, אשר הורה על שחרורו למעצר בית. תיק החקירה הועבר לעיון יחידת התביעות של משטרת ישראל, לצורך בחינת המשך ההליכים ומיצוי הדין כנגד החשוד.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועי התעללות בבעלי חיים שטופלו לאחרונה על ידי משטרת ישראל. רק לפני מספר ימים חולץ כלב בג'סר א-זרקא לאחר שנמצא קשור באופן אכזרי, כאשר חבל נכרך סביב פיו. גם במקרה זה נעצר החשוד והועמד לדין.

משטרת ישראל מדגישה כי היא רואה בחומרה רבה כל מקרה של פגיעה והתעללות בבעלי חיים, ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור החשודים ולמיצוי הדין עמם. כידוע, התעללות בבעלי חיים מהווה עבירה פלילית חמורה על פי חוק צער בעלי חיים, והמשטרה פועלת בשיתוף פעולה עם השירות הווטרינרי ועמותות לזכויות בעלי חיים כדי למנוע מקרים כאלה.