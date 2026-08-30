שני אחים שנעדרו והקפיצו מאות מתנדבים - אותרו ישנים מתחת לעץ

הדרמה הלילית שהסתיימה בטוב: מתנדבי יחידת החילוץ 'עציון-יהודה' ממחוז ש"י של המשטרה יחד עם שוטרי תחנת עציון, צוות החירום הישובי ומחלקת הביטחון הישובית, פעלו בליל אמש (מוצאי שבת) לאיתור צמד אחים כבני 3 ו-7 באחד מישובי המוא"ז גוש עציון, לאחר שיצאו מביתם בשעת ערב מאוחרת ואבדו עקבותיהם.

במקביל לסריקות מתנדבי היחידה, ובעקבות הדיווח בישוב על העדרותם של השניים, הגיעו מאות תושבי האזור אל חפ"ק הסריקות שנפתח על ידי יחידת החילוץ עציון-יהודה על מנת לסייע בחיפושים, ונפתחו שלוש עמדות שילוח לאחר תדריך סריקה לכל המסייעים.

כעבור זמן מורט עצבים ומתח רב, אותרו האחים במהלך הסריקות, על ידי חוליית חיפוש שנשלחה בהכוונת צוות האיתור של יחל"צ עציון-יהודה, כאשר הם ישנים מתחת לעץ, מכוסים בברזנט ומצבם טוב. השניים שבו לביתם.