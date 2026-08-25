146 קמ"ש - במקום 90 גם כאשר האכיפה המשטרתית אינה נראית לעין - היא קיימת | צפו משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון) יצאה לאכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים תוך שימוש במגוון אמצעי אכיפה דיגיטליים | כך זה נראה (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:54