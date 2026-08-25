גם כאשר האכיפה המשטרתית אינה נראית לעין - היא קיימת | צפו

פעילות המשטרה בכבישים וסינק מרפ"ק ישי בן עוזרי, מפקד ימת"א שרון (צילום: דוברות המשטרה)
במהלך פעילות אכיפה מאומצת, במהלך חודשי הקיץ, יצאו שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון), לאכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, וזאת על מנת להבטיח שכל משפחה וכל נהג יחזרו הביתה בשלום.
הפעילות בוצעה במאמץ ארצי רחב, תוך שיתוף פעולה בין יחידות שונות, בצירים מרכזיים ובמוקדי סיכון, בשילוב נוכחות בשטח ושילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
הנהגים תועדו בזמן אמת, שעה שביצעו עבירות תנועה מסכנות חיים, ושוטרי ימת"א שרון פעלו באופן מיידי לעצירת הסיכון.
במהלך הפעילות, נהג משאית מעל 10 טון נכנס לצומת מהנתיב השמאלי, בניגוד לחוק ובאופן מסוכן. הנהג נקנס בדו"ח ע"ס 500 ש"ח ו-4 נקודות.
נהגת נוספת נתפסה במהירות מופרזת של 146 קמ"ש (במקום 90). רישיונה נפסל למשך 30 ימים.
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