 דלג לתוכן הראשי
146 קמ"ש - במקום 90

גם כאשר האכיפה המשטרתית אינה נראית לעין - היא קיימת | צפו

משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון) יצאה לאכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים תוך שימוש במגוון אמצעי אכיפה דיגיטליים | כך זה נראה (משטרה)

פעילות המשטרה בכבישים וסינק מרפ"ק ישי בן עוזרי, מפקד ימת"א שרון
פעילות המשטרה בכבישים וסינק מרפ"ק ישי בן עוזרי, מפקד ימת"א שרון (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות אכיפה מאומצת, במהלך חודשי הקיץ, יצאו שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון), לאכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, וזאת על מנת להבטיח שכל משפחה וכל נהג יחזרו הביתה בשלום.

הפעילות בוצעה במאמץ ארצי רחב, תוך שיתוף פעולה בין יחידות שונות, בצירים מרכזיים ובמוקדי סיכון, בשילוב נוכחות בשטח ושילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

הנהגים תועדו בזמן אמת, שעה שביצעו עבירות תנועה מסכנות חיים, ושוטרי ימת"א שרון פעלו באופן מיידי לעצירת הסיכון.

במהלך הפעילות, נהג משאית מעל 10 טון נכנס לצומת מהנתיב השמאלי, בניגוד לחוק ובאופן מסוכן. הנהג נקנס בדו"ח ע"ס 500 ש"ח ו-4 נקודות.

נהגת נוספת נתפסה במהירות מופרזת של 146 קמ"ש (במקום 90). רישיונה נפסל למשך 30 ימים.

פעילות המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
פעילות המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
פעילות המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
פעילות המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
משטרת התנועהעבירות תנועה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר