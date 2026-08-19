דרמה מתוחה התרחשה היום (רביעי) בבית הסוהר השרון, כאשר אסיר התבצר על מרפסת אחד האגפים במצב מסוכן.

על פי הדיווח שהתקבל ביחידת העילית מצדה, האסיר שתת דם כתוצאה מחבלה עצמית, קשר חבל לצווארו והחל לאיים בפעולה אובדנית.

מיד עם קבלת הדיווח הוקפצו כוחות יחידת העילית מצדה למקום. הכוחות פעלו במשולב עם לוחמי הכליאה של בית הסוהר, תוך הפעלת צוות מו"מ מיוחד מיחידת העילית שניסה ליצור קשר עם האסיר ולהרגיע את המצב.

לאחר פעולה מבצעית מתוחה, הצליחו הכוחות להשתלט על האסיר ולהוציאו מהמרפסת. האסיר נלקח להמשך טיפול רפואי בעקבות הפציעות שגרם לעצמו במהלך החבלה העצמית.

מדוברות שירות בתי הסוהר נמסר כי "מוכנות היחידה עומדת בכל העת לפעילות מבצעית מאומצת בתוך ומחוץ לבתי הסוהר". האירוע מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע שירות בתי הסוהר בתקופה האחרונה.

יחידת העילית מצדה היא היחידה המבצעית של שירות בתי הסוהר, המתמחה בטיפול באירועים חריגים ומצבי חירום במתקני הכליאה. הכוחות עוברים הכשרה מיוחדת לטיפול במצבי משבר, כולל מצבים שבהם אסירים מאיימים בפעולות אובדניות או מסכנים את עצמם.

בשבועות האחרונים מבצע שירות בתי הסוהר פעילות מוגברת במתקני הכליאה, כולל פשיטות על אסירים המזוהים עם ארגוני פשיעה ופעולות אכיפה נגד מפוקחים באיזוק אלקטרוני. במסגרת הפעילות נתפסו סמים, דוקרנים מאולתרים וכדורים רפואיים.