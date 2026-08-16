 דלג לתוכן הראשי
"הייתה סכנה"

מרדף סוער ודרמטי במרכז: שוטרים ירו על רוכב האופנוע שסירב לעצור

חשוד בגניבת אופנוע בשנות ה-20 לחייו מרמלה נעצר בכביש 40 סמוך לפתח תקווה לאחר מרדף משטרתי דרמטי. במהלך המנוסה חצה החשוד צמתים באור אדום וסיכן באופן ממשי את חיי השוטרים ומשתמשי הדרך, עד שהשוטרים נאלצו לבצע לעברו ירי. החשוד נפצע באורח בינוני, נעצר ופונה לטיפול רפואי (בארץ)

2תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

אירוע חמור ודרמטי התרחש באזור המרכז, כאשר פעילות אכיפה שגרתית של שוטרי תחנת פתח תקווה במרחב שרון הפכה למרדף מסכן חיים ברחבי העיר ובכבישים הבינעירוניים הסמוכים.

האירוע החל בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 של המשטרה על אופנוע שנגנב. הדבר הוביל להגברת הערנות של צוותי הסיור והשיטור העירוני הפזורים בשטח. במהלך הסריקות והפעילות היזומה, הבחינו השוטרים באופנוע שורר את חשדם והחליטו לאותת לנהג לעצור בצד הדרך לצורך בדיקת מסמכים ובירור הזהות.

אלא שהחשוד, במקום לציית להוראות המפורשות של כוחות הביטחון, בחר להתעלם מהקריאות, לחץ על גז והחל להימלט מהמקום במהירות גבוהה. המנוסה הדרמטית התפתחה למרדף סוער ברחובות פתח תקווה, כאשר החשוד אינו מהסס לבצע עבירות תנועה חמורות ביותר, תוך שהוא חוצה צמתים מרכזיים באור אדום מלא, מזגזג בין כלי רכב ומסכן באופן מיידי וממשי את חייהם של הנהגים והולכי הרגל שהיו באותה עת בדרכים. השוטרים, אשר זיהו את הסכנה הגדולה לשלום הציבור, המשיכו בדולקם אחרי האופנוע הנמלט תוך שיוך כוחות נוספים למרדף.

הדרמה הגיעה לשיאה בכביש 40, בסמוך ליציאה מפתח תקווה. גם בשלב זה, כאשר ניסו השוטרים לחסום את נתיב מנוסתו ולאפשר את מעצרו, המשיך החשוד בניסיונות ההימלטות תוך יצירת סיכון מוחשי וסכנת חיים ברורה לשוטרים ולשאר משתמשי הדרך. נוכח הנסיבות הקיצוניות והסכנה המיידית לחייהם, נאלצו השוטרים להשתמש בנשקם האישי וביצעו ירי ממוקד לעבר החשוד על מנת להשתלט עליו, לנטרל את האיום ולהביא לסיום האירוע בבטחה.

(צילום: דוברות המשטרה)

כתוצאה מהירי נעצר האופנוע והחשוד נלכד בשטח. מבדיקה ראשונית התברר כי החשוד הינו תושב העיר רמלה בשנות ה-20 לחייו. על פי דיווחי גורמי הרפואה שהוזעקו למקום, החשוד נפצע באורח בינוני בעקבות הירי.

הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח על ידי הפרמדיקים, ולאחר מכן פונה תחת אבטחה משטרתית לטיפול המשכי במרכז רפואי סמוך. במשטרה ציינו כי בהתאם לממצאי החקירה שנפתחה ולצורכי החקירה, תגיש המשטרה מחר בבוקר לבקשת בית המשפט בקשה רשמית להארכת מעצרו.

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
תגידו מישהו יודע של איזה חברת משלוחים האופנוע שבתמונה ???? חחחחחחחחחחחח
לא משנה
1
95 אחוז שזה אחד מהבני דודים ,רק להם יש אומץ לעשות דברים כאלה .לא אתפלא אם במערכת המשפט המסואבת שיש פה ,הנהג ישוחרר ,ומי שירה בו יעמוד לדין.
רוני

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר