אירוע חמור ודרמטי התרחש באזור המרכז, כאשר פעילות אכיפה שגרתית של שוטרי תחנת פתח תקווה במרחב שרון הפכה למרדף מסכן חיים ברחבי העיר ובכבישים הבינעירוניים הסמוכים.

האירוע החל בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 של המשטרה על אופנוע שנגנב. הדבר הוביל להגברת הערנות של צוותי הסיור והשיטור העירוני הפזורים בשטח. במהלך הסריקות והפעילות היזומה, הבחינו השוטרים באופנוע שורר את חשדם והחליטו לאותת לנהג לעצור בצד הדרך לצורך בדיקת מסמכים ובירור הזהות.

אלא שהחשוד, במקום לציית להוראות המפורשות של כוחות הביטחון, בחר להתעלם מהקריאות, לחץ על גז והחל להימלט מהמקום במהירות גבוהה. המנוסה הדרמטית התפתחה למרדף סוער ברחובות פתח תקווה, כאשר החשוד אינו מהסס לבצע עבירות תנועה חמורות ביותר, תוך שהוא חוצה צמתים מרכזיים באור אדום מלא, מזגזג בין כלי רכב ומסכן באופן מיידי וממשי את חייהם של הנהגים והולכי הרגל שהיו באותה עת בדרכים. השוטרים, אשר זיהו את הסכנה הגדולה לשלום הציבור, המשיכו בדולקם אחרי האופנוע הנמלט תוך שיוך כוחות נוספים למרדף.

הדרמה הגיעה לשיאה בכביש 40, בסמוך ליציאה מפתח תקווה. גם בשלב זה, כאשר ניסו השוטרים לחסום את נתיב מנוסתו ולאפשר את מעצרו, המשיך החשוד בניסיונות ההימלטות תוך יצירת סיכון מוחשי וסכנת חיים ברורה לשוטרים ולשאר משתמשי הדרך. נוכח הנסיבות הקיצוניות והסכנה המיידית לחייהם, נאלצו השוטרים להשתמש בנשקם האישי וביצעו ירי ממוקד לעבר החשוד על מנת להשתלט עליו, לנטרל את האיום ולהביא לסיום האירוע בבטחה.